Grégoire Saucy : "Tout est possible en Toyota Racing Series"

Après avoir fait ses débuts en Formule 3 à la fin de la saison dernière en disputant les deux derniers meetings du championnat allemand de la discipline, Gregoire Saucy s’est lancé dans l’aventure des Toyota Racing Series.

Une authentique aventure en effet pour le jeune Jurassien, tout juste âgé de 20 ans, et qui s’est lancé dans ce long périple néo-zélandais afin de prendre un maximum d’expérience et préparer au mieux son programme 2020 en Europe.

Pour ses débuts dans ce championnat relevé, Saucy, qui évolue sous les couleurs de l’écurie Giles Motorsport, a bien entamé son exercice sur le Highlands Motorsport Park avec deux quatrième puis une cinquième places.

Lire aussi: Grégoire Saucy troisième des Toyota Racing Series après les deux premiers meetings

Sur l’atypique circuit de Teretonga, dans l’extrême sud du pays, Saucy a confirmé avec un premier podium (deuxième) suivi d’une neuvième et d’une sixième places. Des résultats qui lui valent aujourd’hui d’occuper le troisième rang du championnat avant la prochaine étape, ce week-end sur le Hampton Downs Motorsport Park.

"Cela s’est plutôt bien passé jusque-là", a expliqué Grégoire Saucy à Motorsport.com Suisse. "Bien sûr, comme tout pilote, on veut être au maximum devant, mais ce que je voulais avant tout c’est être régulier. J’ai plutôt réussi avec trois top 5 lors du premier meeting, puis une deuxième place et deux top 10 dans la seconde."

Deux premiers rendez-vous réussis pour le pilote suisse, qui poursuit son apprentissage de la F3. "J’avais pu prendre mes marques avec les deux meetings de Formule 3 l’an passé", continue-t-il. "C’est le même châssis, les mêmes pneus, le moteur est évidemment différent. Physiquement, c’est bien sûr plus dur que la F4, mais je me suis préparé pour ça."

Il reste trois meetings pour Grégoire Saucy pour garder sa place sur le podium. Une tâche qui ne s’annonce pas évidente, face à des pilotes habitués à la discipline. "Le but est de rester dans le top 3", conclut Saucy. "Mais pour cela il faut continuer à être régulier, à marquer des points à chaque course. Et on a vu que tout peut arriver en Toyota Racing Series, un accrochage, un problème mécanique et ce sont de gros points de perdus."

Grégoire Saucy devra éviter les embûches dès ce week-end sur le Hampton Downs Motorsport Park.

Related video