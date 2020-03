Josh Dufek se lance en F4 espagnole avec MP Motorsport

Né d’un père autrichien et d’une mère britannique, mais de nationalité suisse, Josh Dufek s’est illustré en karting l’an passé sous les couleurs du Sauber Karting Team.

Pour ses débuts en automobile, Josh Dufek rejoint une équipe référence de la discipline puisque la structure néerlandaise, présente en F4 espagnole depuis 2016, a décroché trois titres consécutifs – Richard Verschoor (2016), Christian Lundgaard (2017) et Amaury Cordeel (2018) puis une troisième place l’an passé avec Glen van Berlo.

Originaire de Genève, Josh Dufek avait effectué des débuts tonitruants en karting en 2013, à l’âge de huit ans, en remportant le Championnat suisse de karting dans la catégorie Mini ainsi que le Vega Trofeo. Vice-champion suisse Super-Mini en 2014 et 2015, il s’est ensuite classé quatrième du championnat allemand ADAC Masters X30 Junior (2017), puis est passé en OK Junior chez Sauber Karting en 2019, se classant neuvième des WSK Euro Series, et décrochant plusieurs victoires en Championnat du monde CIK-FIA.

"C'est une joie absolue de pouvoir rejoindre des références de la Formule 4 aussi établies", se réjouit Dufek. "Je me réjouis de ce partenariat que j’espère fructueux en 2020, et j’ai hâte de faire mes débuts en compétition."

"Nous sommes heureux d'accueillir Josh dans notre équipe de Formule 4", a déclaré Sander Dorsman, directeur d'équipe chez MP Motorsport. "Il a montré de belles choses tout au long de sa carrière de karting, et nous espérons transférer ce talent dans un nouvel environnement dans lequel nous pensons que Josh s'épanouira".

Chez MP Motorsport, Josh Dufek aura pour équipiers le Néerlandais Kas Haverkort, le Français Enzo Joulié, le quatrième pilote MP Motorsport devant encore être annoncé.

Il retrouvera une compatriote au sein du peloton en la personne de Léna Bühler, qui elle aussi effectuera ses débuts en sport automobile en F4 espagnole en 2020, avec l’équipe Drivex School.

