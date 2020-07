Léna Bühler veut "tout donner" pour ses débuts en Formule 4

Enfin ! Après de longs mois d’attente, et un report forcé de son entrée dans le grand bain de la compétition en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, Léna Buhler va enfin lancer sa saison en F4 espagnole.

La Championne de Suisse féminine de karting en titre, qui a également terminé troisième du classement général de la discipline en 2019, évoluera sous les couleurs du Drivex Team qui alignera également le Néerlandais Glen et le Français Paul-Adrien Pallot.

"Je me sens bien pour cette première course", explique Léna Buhler avant ce premier week-end de la saison. "Nous verrons comment se dérouleront les premiers tests. Mon objectif est de chercher les meilleurs résultats possibles, et nous donnerons le maximum pour cela ! Il faudra prendre un maximum d’expérience, et beaucoup de plaisir."

Léna Buhler, Drivex Team

Joshua Dufek au départ

On rappellera que, l’an passé, l’équipe Drivex avait décroché le titre en F4 espagnole avec l’Argentin Colapinto. La structure espagnole avait également accompagné la saison de la jeune Russe Irina Sodarkova, qui avait depuis été sélectionnée pour la saison (annulée) des W Series.

Léna Buhler sera justement la seule féminine du plateau, mais pas la seule pilote à représenter la Suisse, puisque Joshua Dufek sera lui aussi au départ sur l’une des cinq monoplaces de l’écurie MP Motorsport.

Rappel du calendrier du Championnat d’Espagne de F4 2020 :

18-19 juillet : Navarra

22-23 août : Circuit Paul Ricard (France)

19-20 septembre : Jerez

26-27 septembre : Valencia

31 octobre-1er novembre : Aragon

14-15 novembre : Barcelone

5-6 décembre : Jarama