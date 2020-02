Longtemps troisième du classement, et meilleur rookie, Grégoire Saucy avait déjà perdu du terrain lors de l’avant-dernier meeting de la saison à Pukehoke, avec un seul résultat dans les points (sixième) sur les trois manches.

Ce fut encore plus délicat pour Saucy lors de la finale de la saison, qu’il commençait difficilement en se contentant d’une place sur la quatrième ligne sur la grille de départ. Pris dans la bousculade du premier tour, le jeune Suisse perdait encore plusieurs positions au début de la Course 1, et terminait cette première manche à la 15e place, hors des points.

Double peine pour Saucy, contraint de s’élancer de cette même 15e place sur la grille pour la Course 2, comme le veut le règlement. Cette fois, il passait la ligne d’arrivée à la 13e place, toujours hors des points.

Dans la troisième course enfin, le pensionnaire du Giles Motorsport partait 11e, et parvenait à arracher finalement les points de la neuvième place. Insuffisant pour décrocher le titre rookies, qui revenait à Franco Colapinto.

Vainqueur de la première et de la troisième course, Igor Fraga s’adjugeait le titre Toyota Racing Series 2020 devant le champion en titre Liam Lawson. Grégoire Saucy termine sixième du championnat.

De son côté, Axel Gnos, l’autre pilote suisse engagé cette saison, a ramené deux 14e places et une 17e position de Manfeild. Il conclut au 18e rang du général, et neuvième meilleur rookie.

