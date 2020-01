Bottas termine neuvième de l'Arctic Lapland Rally

Bottas était au volant d'une Citroën DS3 WRC pour sa seconde venue sur le rallye dans la neige et la glace. Il a signé le second temps de la seconde spéciale de vendredi avant de perdre plus de trois minutes et demie lors de la dernière spéciale de première journée, en sortant de piste dans le second passage de la courte spéciale de Mantyvaara. C'est cette spéciale qu'il avait remporté l'an passé.

Redescendu au 22e rang, il a bénéficié de réparations et a connu une seconde journée plus tranquille, se hissant dans le top 10 de chacune des spéciales de samedi pour finalement terminer neuvième du général. Le pilote Mercedes a franchi la ligne d'arrivée à quasiment 10 minutes du vainqueur de l'épreuve, Kalle Rovanperä.

Rovanperä, qui a rejoint l'équipe Toyota en WRC aux côtés de Sébastien Ogier et Elfyn Evans pour 2020, conduisait une Yaris WRC de la même catégorie de Bottas. Il a gagne huit des dix spéciales du rallye et disposait d'une avance de 3'27 sur son plus proche rival, Teemu Asunmaa, qui pilotait une Skoda Fabia R5 comme la majorité du top 10.

Les expériences de Bottas en rallye

