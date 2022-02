Jos Verstappen va courir en rallye

Jos Verstappen va découvrir une nouvelle discipline et se lancer en rallye. À 49 ans, l'ancien pilote de Formule 1 sera au départ des deux premières manches du championnat belge BRC, dès le 26 février lors du Rally van Haspengouw, puis le 19 mars au South Belgian Rally. Le Néerlandais espérait déjà rouler en compétition l'an dernier mais en avait été privé à cause du COVID-19. Cette fois-ci sera la bonne et il sera engagé au volant d'une Citroën C3 R5 préparée par l'équipe DG Sport Competition, avec Kris Botson pour copilote.

"J'ai vraiment hâte d'y être et j'ai remarqué que j'aimais vraiment faire du rallye", explique-t-il. "Surtout parce que c'est très imprévisible. Bien sûr, je suis par nature très motivé et j'ai le soutien d'une super équipe, mais je vais devoir retrouver mes propres limites avec mon copilote. Je veux que tout soit parfait, mais la raison pour laquelle je me lance dans cette aventure, c'est parce que ça me procure du plaisir."

"Le pilotage en rallye repose vraiment sur l'expérience. Acquérir cette expérience sera le plus gros défi. Ça n'est comparable à rien d'autre de ma carrière en sport automobile, pour moi tout est nouveau : de la voiture à la méthode de travail, en passant par la création et l'utilisation de notes, l'écoute des instructions tout en pilotant, et l'apprentissage de toutes les spéciales. Il n'y a pas ou très peu d'occasions d'explorer le parcours, donc il faut être tout de suite à la hauteur, tout en évitant les risques inutiles."

"Globalement, c'est un énorme défi et je ne m'attends pas à tout de suite être à mon meilleur niveau. Je vais naturellement tout donner, mais mon objectif est d'engranger de l'expérience et d'apprendre autant que possible. Je me sens bien au volant de la Citroën et je prends beaucoup de plaisir. C'est le plus important pour moi."

Après avoir participé à ses deux premiers rallyes, Jos Verstappen fera le point sur la suite de son programme pour 2022. Le père de Max Verstappen espère ensuite participer à d'autres manches du championnat belge et, peut-être, à certaines épreuves inscrites au calendrier WRC.

Jos Verstappen au volant de la Citroën C3 R5.