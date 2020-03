Le Critérium Jurassien est annulé à son tour

L’épidémie de coronavirus n’en finit plus de provoquer des annulations à tous les niveaux, et les championnats suisses ne pouvaient naturellement échapper à la règle. Cette semaine déjà, les organisateurs de la course de côte de Reitnau avaient annoncé l’annulation de leur épreuve, et c’est cette fois le traditionnel et populaire Critérium Jurassien qui fait les frais de cette crise sanitaire mondiale.

L’épreuve, qui devait se disputer les 17 et 18 avril prochains, devait constituer l’ouverture du Championnat de Suisse des Rallyes.

"Dans l’optique de soutenir nos autorités face à l’épidémie du Covid19 qui sévit dans notre pays, et des mesures de précautions qui en découlent, le Critérium Jurassien 2020 est annulé", indique le communiqué de l’organisation.

"C’est évidemment avec beaucoup d’émotion que notre comité d’organisation a dû se résoudre à prendre cette décision, conscient de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis quelques semaines."

La prochaine édition du Critérium Jurassien est reportée au printemps 2020, à une date encore à définir.

Plus tôt dans la matinée avait été annoncée le report du Rallye Epernay Vin de Champagne, en France, qui devait notamment constituer la manche d’ouverture du Clio R3T ALPS Trophy.

Des communications sont à venir concernant le Rallye du Chablais (28-30 mai) et le Rallye Ronde del Ticino (27-28 juin).

