Le Rallye du Chablais sur tous les fronts en 2020

Tout comme les années précédentes, le Rallye du Chablais comptera pour le Championnat Suisse Rallye Junior, le Clio R3T Alps Trophy, la Coupe Suisse des Rallyes Historiques ou encore le Trophée Michelin, qui sera reconduit cette année après une première édition réussie en 2019.

L’épreuve vaudoise continuera également à faire partie du calendrier de l’ERT Alps Rallye Trophy, anciennement dénommé FIA Alpine Rally Trophy, une compétition centrée sur la Suisse, la France et l’Italie.

Ce n’est pas tout puisque, en 2020, et pour la première fois, le Rallye du Chablais ajoutera un autre label à son affiche puisqu’il sera intégré au Tour European Rally (TER), et comptera pour les trois disciplines de cette compétition orchestrée par le promoteur Lucas Grilli : le Tour European Rally à proprement parlé, le Tour European Rally Historic et le e-TER, première édition du Tour European Rally des énergies alternatives.

"Je suis très fier d’avoir conclu un accord avec le Rallye du Chablais », se réjouit Lucas Grilli, promoteur et organisateur du TER. « Nous nous réjouissons d’une importante et fructueuse coopération avec les organisateurs suisses qui se sont dévoués pour rendre possible cet accord et participer aux trois championnats du TER. »

L'événement, qui est situé dans un cadre extraordinaire, se joindra aux autres endroits exceptionnels de la famille TER. C'est un ajout important pour nous et un emplacement idéal pour les pilotes du Tour European Rally, les équipes et les fans".

Related video