Après les annulations du Critérium Jurassien et du Rallye du Chablais, c’est au tour du Rallye du Tessin (19 et 20 juin) de faire les frais de la situation actuelle liée au Coronavirus.

Mais, alors que les deux premières manches du Championnat de Suisse des rallyes ont été purement et simplement supprimées, les organisateurs ayant d’ores et déjà donné rendez-vous pour 2021, l’épreuve tessinoise sera elle "seulement" reportée, et devrait finalement se disputer les 25 et 26 septembre prochains.

L’ouverture du Championnat de Suisse devrait désormais s’effectuer en… France, à l’occasion du Rallye du Mont Blanc-Morzine, du 3 au 5 septembre. Le Rallye du Tessin se disputera donc trois semaines plus tard, alors que le Rallye du Valais devrait lui encore clôturer la saison 2020, du 15 au 17 octobre.

"En étant le porte-parole de toutes les personnes proches du sport automobile, le comité d'organisation, en la personne de son président Max Beltrami, exprime sa profonde gratitude aux professionnels de la santé, aux services de sécurité, aux autorités cantonales et municipales et à toutes les personnes qui pendant cette période, travaillent dur pour protéger la santé de la population tessinoise », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

"Aussi pour cet engagement, lui demander de faire une contribution supplémentaire pendant la course aurait été trop, s'il avait été possible d'organiser le Rallye Ronde del Ticino à la fin du mois de juin prochain ".

