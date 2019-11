C’est le Championnat de Suisse des Rallyes qui fera l’objet du plus de changements en 2020. La série nationale, qui a vu consacrée pour la deuxième fois le Tessinois Ivan Ballinari en 2019, voit revenir à son calendrier une épreuve phare : le Rallye du Mont Blanc - Morzine, qui se tiendra du 3 au 5 septembre.

Le Championnat de Suisse des Rallyes, qui comptera cinq manches en 2020, ne s’ouvrira plus avec le Pays du Giers, mais bien avec le Critérium Jurassien, les 17 et 18 avril. Il se poursuivra avec le Rallye du Chablais (28-30 mai), puis avec le Rally del Ticino, qui ne se disputera plus en septembre mais les 19 et 20 juin.

Après la reprise au Rallye du Mont Blanc, la saison se conclura comme d’habitude par le traditionnel et incontournable Rallye International du Valais (15 au 17 octobre).

Calendrier du Championnat de Suisse des Rallyes :

17-18 avril : Critérium Jurassien

28-30 mai : Rallye du Chablais

19-20 juin : Rally del Ticino

3-5 septembre : Rallye du Mont Blanc-Morzine

15-17 octobre : Rallye International du Valais

L’association Auto Sport Suisse a également confirmé les calendriers des Championnats suisses de Slalom et de la Montagne, qui ne présentent eux que très peu de changements par rapport à 2019.

Philip Egli, Dallara F393 EPR-2, Racing Club Airbag Photo de: RK-Photography



Calendrier du Championnat de Suisse de Slalom :

4 avril : Interlaken

25-26 avril : Frauenfeld

16-17 mai: Bière

23-24 mai : Bure

20-21 juin : Romont

27-28 juin : Chamblon

26-27 septembre : Drognens

10-11 octobre : Ambri

Eric Berguerand, Lola FA99, Atelier de la Tzoumaz Photo de: Denise Steinmann - myphoto.ch

Calendrier du Championnat de Suisse de la Montagne :

20-21 juin : Hemberg

28 juin : Reitnau

11-12 juillet : Massongex

25-26 juillet : Ayent-Anzère

15-16 août : St. Ursanne-Les Rangiers

29-30 août : Oberhallau

12-13 septembre : Gurnigel

19-20 septembre : Châtel-St Denis – Les Paccots