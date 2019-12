Virtuellement champion du Clio R3T ALPS Trophy au matin de la dernière journée de la dernière manche du championnat – le Rallye International du Valais -, Styve Juif et Cyliane Michel ont perdu toutes ses illusions avec une sortie de route à quelques spéciales de l'arrivée, laissant finalement la couronne à Ismaël Vuistiner et Florine Kummer.

Cette déception passée, le duo français continue à aller de l'avant. Lundi, Styve Juif et sa navigatrice et compagne ont eu l'opportunité de tester une Fabia Skoda R5 dans le nord de l'Italie. Un test organisé avec l’intermédiaire de Grégoire Hotz, qui soutient les deux jeunes talents depuis plusieurs saisons.

Un roulage qui a laissé le jeune Jurassien totalement conquis. "Terrible !", a commenté Styve Juif auprès de Motorsport.com. "Je voulais tester une quatre roues motrices mais, honnêtement, je ne m’attendais pas à ça. Les sensations sont extraordinaires, ça va vite, le freinage est impressionnant, je me suis vraiment fait plaisir au volant. Je suis très heureux de cette opportunité qui nous a été offerte."

Un essai qui a conforté Styve Juif et Cyliane Michel à tenter de monter un programme sur plusieurs courses en R5 sur les manches du championnat suisse en 2020.

Diapo Liste Styve Juif, Cyliane Michel, Skoda Fabia R5, Balbosca Rally Team 1 / 5 Styve Juif, Cyliane Michel, Skoda Fabia R5, Balbosca Rally Team 2 / 5 Styve Juif, Cyliane Michel, Skoda Fabia R5, Balbosca Rally Team 3 / 5 Styve Juif, Cyliane Michel, Skoda Fabia R5, Balbosca Rally Team 4 / 5 Styve Juif, Cyliane Michel, Skoda Fabia R5, Balbosca Rally Team 5 / 5

"L’an prochain, le Critérium Jurassien ne fera plus partie du calendrier du Clio R3T ALPS Trophy", continue Styve Juif. "C’est dommage car c’est un peu notre course à domicile, nous vivons pas loin de là [côté français], nos partenaires sont très présents sur cette épreuve."

"Du coup, l’objectif est pour nous de disputer le Critérium Jurassien dans le cadre du Championnat de Suisse, mais aussi le Rallye du Chablais. Mais pour cela, il faut réunir le budget nécessaire, nous allons travailler là-dessus et voir ce qu’il est possible de faire."

Styve Juif ne fait pas pour autant une croix sur la Clio, qu’il envisage comme une solution de replis au cas où ses plans en R5 ne se concrétiserait pas.

"J’ai toujours ma Clio [accidentée au Valais]. Je l’ai mise en vente, mais si je ne la vends pas, je la remettrai en état pour courir en Clio Cup en France ou en Suisse, c’est ma deuxième option."

Styve Juif et Cyliane Michel sont ainsi bien décidés à oublier leur désillusion du Valais en Clio, en s’attaquant à un nouveau challenge.

"C’est derrière nous maintenant », conclut Styve Juif. « C’est sûr que quand on travaille et que l’on donne toute notre énergie pour ça pendant toute une année, et qui tout s’envole subitement sur une sortie de route comme ça sur la dernière course, c’est dur."

"Mais qui sait, si nous avions gagné, nous nous serions préparés pour le Monte Carlo en Clio, et nous n’aurions pas eu cette opportunité en R5. Il faut savoir tirer le positif, et continuer à avancer..."

Avancer, c’est tout ce que l’on souhaite à Styve Juif et Cyliane Michel, qui ont fait la preuve de leur pointe de vitesse ces dernières saisons en Clio R3T ALPS Trophy, et qui méritent d’être soutenus dans ce nouveau challenge.