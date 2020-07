L'île de Wight va accueillir un nouveau festival de courses sur route

Sur une île réputée pour son superbe littoral et sa proximité avec Londres – deux heures seulement – les Diamond Races vont se dérouler sur un tracé de 20 km dans le sud de l'île de Wight. Mettant en valeur la splendeur naturelle de l'île sur des routes reconnues parmi les plus belles et appréciables au monde, la course passera par les villes de Chale, Kingston, Shorwell et Brighstone, ainsi que sur une portion rapide de huit kilomètres sur la côte, le long d'une route militaire.

Ce nouveau meeting respectera les règles strictes stipulées par l'instance dirigeante de ce sport, l'ACU (Auto Cycle Union), qui supervise toutes les compétitions moto au Royaume-Uni. La sécurité étant au cœur des Diamond Races, les organisateurs auront pour priorité de mettre en lumière l'importance cruciale d'une utilisation sûre de la route. Une attention toute particulière sera portée à la sécurité des pilotes, des spectateurs et des commissaires, au sein d'une stratégie visant à promouvoir la sécurité routière.

Cet événement a été conçu en collaboration étroite avec le conseil régional de l'île de Wight et des experts du monde de la course moto. L'équipe des Diamonds Races et le conseil régional de l'île de Wight sont ravis de confirmer que cet événement de courses sur route aura lieu en octobre 2021, avec deux journées d'essais mercredi et jeudi, suivies par des courses au format time-trial le samedi. La date exacte de l'événement sera annoncée après la publication du calendrier 2021 de British Superbike.

Censé devenir un rendez-vous régulier en moto et une célébration de fin de saison, cet événement aura lieu une semaine après la dernière manche de la saison de British Superbike, qui a traditionnellement lieu sur le circuit de Brands Hatch, et accueillera des bolides Superbike, Supersport et légers, avec une démonstration de sidecar et une catégorie de motos électriques à suivre à l'avenir.

En plus des courses principales, les motards en général pourront prendre la piste des Diamond Races, menés par des pilotes renommés, pour vivre l'adrénaline de ces courses sur des routes sûres, fermées et contrôlées, ce qui jouera également un rôle clé dans la promotion de la sécurité auprès du public des Diamond Races.

Les Diamond Races sont organisées par une équipe de classe mondiale, avec non seulement des grands noms de l'industrie des courses moto sur route mais aussi une équipe commerciale à l'expérience internationale dont l'expertise dans le domaine du numérique, de la technologie et de la gestion d'événements a permis de rendre celui-ci possible. La collaboration étroite avec le conseil régional de l'île de Wight assure un total soutien des collectivités locales.

Parmi les acteurs clés, on retrouve Gary Thompson MBE (directeur de course du TT de l'île de Man), Syeve Plater (ancien champion senior du TT de l'île de Man et ancien champion de Grande-Bretagne), Neil Tuxworth (ancien manager de Honda Racing), James Kaye (ancien pilote de British Touring Car Championship et cofondateur des Diamond Races) et Matt Neal (triple champion de BTCC et ambassadeur Honda au Royaume-Uni).

Paul Sandford, PDG et cofondateur des Diamond Races, déclare : "En tant que résident de l'île de Wight, je suis très enthousiaste à l'idée d'accueillir des fans de sports mécaniques du monde entier sur cette belle île, pour ce qui sera à n'en pas douter un week-end inoubliable de course et de divertissement pour toute la famille. Les Diamond Races sont l'apogée d'années de dur travail, de dévouement et de préparatifs par toute l'équipe, et nous avons beaucoup de chance que les tout meilleurs soient impliqués là-dedans. Nous ne laissons rien au hasard pour créer un événement spectaculaire, et nous avons toutes les raisons de croire qu'il s'agira d'un événement régulier de la saison touristique de l'île, et que cela rendra l'île de Wight célèbre dans le monde des courses moto internationales sur route."

Ce sera la première fois de l'Histoire qu'une course sur route professionnelle a lieu sur l'île de Wight, de surcroît à proximité des 17 millions d'habitants environ de la très peuplée région de Londres et du Sud-Est au Royaume-Uni. Les Diamond Races vont donc attirer sur l'île des passionnés de longue date et des spectateurs novices. En dehors du circuit, l'île de Wight jouit de nombreuses autres attractions dont peuvent profiter les familles et les vacanciers lors de leur visite. Au mois d'octobre, qui est traditionnellement la fin de la saison touristique pour l'île de Wight, l'économie de l'île du soleil britannique va certainement recevoir un coup de fouet avec cette nouvelle source de divertissement accompagnant le populaire Festival de musique de l'île de Wight (en juin) et et l'historique Semaine de Cowes (en août).

Dave Stewart, responsable des partenariats stratégiques au sein du conseil régional de l'île de Wight, ajoute : "Nous travaillons en coulisses depuis un certain temps avec des spécialistes de l'événementiel étudiant la faisabilité d'un tel meeting et sommes très enthousiastes de pouvoir annoncer une nouvelle première pour l'île de Wight. Nous sommes engagés à développer l'économie de l'île, et cet événement va certainement passionner les fans locaux tout en attirant des visiteurs de la métropole et d'Europe du Nord, ce qui aidera à prolonger la saison touristique de l'île et donnera un nouveau coup de fouet à notre économie au dernier trimestre. Notre priorité sera la sécurité de l'événement et je suis heureux que les organisateurs soient motivés à travailler avec nous dans les semaines et mois à venir pour promouvoir la moto en toute sécurité sur l'île."

Les spectateurs pourront profiter de la vue et du son des bolides sur ce tracé pittoresque avec des tribunes temporaires offrant un panorama spectaculaire pour ce sport dynamique.