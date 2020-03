Coronavirus : menace sur les championnats suisses

Ainsi, dans un communiqué publié le lundi 2 mars sur son site internet, l’association Auto Sport Suisse envisage pour la première fois une éventuelle annulation d’épreuves nationales.

"Les premières courses qui seraient affectées par une éventuelle annulation sont le Trophée Kappelen du 21 mars, le Slalom d’Interlaken le 4 avril et le coup d’envoi du Championnat suisse de karting CSK Autobau à 7 Laghi du 5 avril", est-il précisé.

Apparu en Chine, le Coronavirus s’est rapidement propagé dans cette partie de l’Asie avant d’arriver en Europe, et des premiers cas vérifiés notamment en Suisse ces derniers jours.

Parmi les annonces majeures dans le monde du sport mécanique, on citera le report (pour l’heure) du Grand Prix de Chine, prévu initialement le 19 avril, et surtout l’annulation pure et simple des deux premiers rendez-vous de la saison du MotoGP, le Grand Prix du Qatar et le Grand Prix de Thaïlande. Les essais collectifs du DTM à Monza ont également été déplacés à Hockenheim.

En Suisse, l’annulation du Salon de Genève à quelques jours de son ouverture a fait grand bruit également.

Auto Sport Suisse rappelle également les directives officielles : "Le Conseil fédéral a interdit toute manifestation de plus de 1000 personnes dans toute la Suisse jusqu'au 15 mars 2020 au moins", est-il indiqué. "Pour les manifestations de moins de 1000 personnes, les organisateurs doivent évaluer les risques avec les autorités cantonales compétentes afin de déterminer s'ils peuvent les organiser ou non. La plupart des cantons ont spécialement mis en place à cet effet des lignes téléphoniques d'urgence à l'intention des organisateurs de manifestations."

De plus amples informations seront communiquées dans les jours qui viennent.

Related video