La finale du slalom à Ambri annulée

L’Equipe Bernoise, qui organise traditionnellement la dernière manche du championnat sur l’aéroport tessinois, a décidé d’organiser à la place de ce dernier rendez-vous sportif de la saison des journées d’essais dans le Tessin.

"Nous avons pris cette décision notamment parce que les journées de test de ce printemps ont dû être annulées et que nous n'avons donc pas pu disposer de la source de revenus correspondante (...)", a indiqué l’Equipe Bernoise.

"Si cette année, on s'était contenté d'organiser ‘seulement’ le slalom, le club aurait été financièrement menacé dans son existence. Le risque supplémentaire inhérent au nombre réduit de participants et les coûts élevés pour la sécurité accrue lors d'une course auraient même pu signifier la fin de l'Equipe Bernoise."

