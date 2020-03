Le slalom de Bière n'aura pas lieu non plus

Auto Sport Suisse

Après 7 Laghi (Karting), le Critérium Jurassien (coup d’envoi au championnat suisse des rallyes), Reitnau (course de côte) et les slaloms d'Interlaken, Frauenfeld et Bière, six épreuves ont déjà été annulées dans le cadre du championnat suisse.

Le slalom de Bière aurait été lieu le 16./17. mai comme troisième manche du championnat suisse. L'organisateur a expliqué les raisons de l'annulation dans un communiqué officiel: "D’ici la fin avril, l’interdiction pour les manifestations de plus de 100 personnes sera peut-être levée mais la finalisation de l’organisation, à tous les niveaux, risque de mener à mal le bon déroulement de celle-ci."

De ce fait, selon l'organisateur, présidé par Nicolas Genoux, il existe un risque financier pour les partenaires et sponsors de l'événement. "Nous pensons que d’attendre fin avril n’est pas la meilleure solution."

La 55e édition du slalom de Bière n'aura donc lieu qu'en 2021.

