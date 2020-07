Le slalom de Drognens officiellement annulé

Alors que toutes les autres épreuves du Championnat de Suisse de slalom avaient d'ores et déjà été annulées, l'épreuve de Drognens était encore la seule à avoir maintenu sa date au calendrier.

Mais la course, qui devait se tenir les 26 et 27 septembre, n'aura finalement pas lieu elle non plus, ont confirmé ses organisateurs. Une décision liée aux mesures sanitaires imposées par le COVID-19, des mesures qui ont compliqué la tenue de l'épreuve sur la place d'armes fribourgeoise.

"Notre date tombe entre la semaine 1 et la semaine 2 de l'école de recrue", a ainsi expliqué l’organisateur Marc-André Bourdilloud. "Les nouvelles mesures sanitaires décidées par l'armée impose un confinement strict des recrues pendant le premier week-end en caserne Le non mélange entre les recrues et la course auraient été impossible à gérer. (...) L'armée a également annulé les journées des parents et d'autres événements."

Rendez-vous est donc pris pour une édition 2021, qui devrait se tenir comme les années précédentes au début de l'automne.