Pas de course jusqu'à fin avril en Suisse

En édictant ces directives, la Confédération a dispensé les organisateurs des slaloms d’Interlaken (4 avril) et de Frauenfeld (25/26 avril) de la décision de maintenir ou non leur manifestation. Dès maintenant et jusqu’à la fin avril, les manifestations rassemblant plus de 100 personnes seront interdites sur l’ensemble du territoire suisse (voir le lien).

La situation actuelle est donc la suivante: deux slaloms, un rallye (Critérium Jurassien), une course de côte (Reitnau) et le coup d’envoi du Championnat suisse de karting autobau à 7 Laghi ont dû être annulés à cause du coronavirus et de ses répercussions.

Auto Sport Suisse vous tiendra constamment au courant des développements actuels sur sa page d’accueil et sur Facebook.

