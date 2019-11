Portraits de champions : Martin Bürki

Avec Auto Sport Suisse

Ceux qui souhaitent pratiquer le sport automobile en Suisse ne vont pas pouvoir passer à côté de Martin Bürki au propre comme au figuré. Ce pilote âgé de presque 52 ans, originaire d'Uetendorf près de Thoune, est le champion suisse de série par excellence.

Bürki a remporté pas moins de douze titres au cours des neuf dernières années – plus que tout autre au cours de la même période. Il ne lui manque que deux championnats pour égaler Jo Zeller, détenteur du record et il compte bien les gagner encore. Mais tous ceux qui le connaissent savent qu`il ne se contentera probablement pas de ces deux titres. Sa déclaration "Si je remarque que je ne peux plus le faire, alors j'arrêterai" est certainement à prendre au sérieux. Mais les concurrents ne doivent pas se réjouir trop tôt. "Dinu" n'a pas la moindre intention d`arrêter de si tôt la course automobile.

Pour Bürki, le sport automobile est bien plus qu'un simple hobby. Personne ne se prépare aussi consciencieusement que ce pilote de la Polo VW vert grenouille. Et personne ne connaît le règlement aussi bien que lui. Bürki ne fait pas seulement partie du championnat suisse, il le vit littéralement et cela depuis 1992. A l'époque, âgé alors de 24 ans, il avait participé à sa première course pour le Championnat Suisse à Anzère. "Cette année, mon mécanicien m'avait donné un jeu de pneus neufs. Auparavant, je conduisais toujours avec des pneus d`occasion, car je ne pouvais pas m'en offrir des neufs", se souvient le multiple champion.

Préparer la voiture d`un concurrent pour qu'il puisse éventuellement me battre ne me pose aucun problème. Martin Bürki.

Il a commencé sa carrière comme vendeur de pièces détachées automobiles chez VW. Il a ensuite effectué un deuxième apprentissage: de nouveau chez VW, cette fois en tant que mécanicien. Grâce aux courses, Bürki a trouvé des clients intéressés par le sport automobile. "C'est comme ça que j'ai monté mon entreprise", dit-il. Il n'est pas rare que Bürki doive préparer des voitures pour ses adversaires. Mais cela ne l’embête nullement. "Je sers mes clients comme je le voudrais l'être moi-même. Préparer la voiture d`un concurrent pour qu'il puisse éventuellement me battre ne me pose aucun problème."

Bürki est également chef d'équipe depuis 15 ans. Son équipe MB Motorsport compte désormais 25 pilotes. Non seulement ils apprécient le service, mais ils font aussi partie d'une grande famille. "C'est la course automobile qui me motive bien sûr", constate Bürki. "Mais les relations humaines ont pris de plus en plus d`importance pour moi au fil des ans."

Pour beaucoup de personnes, Bürki semble à première vue être un homme rigoureux. Et quand il rabat sa visière, cela correspond à la réalité. Mais Bürki a le cœur tendre. Un jour, lorsqu'un concurrent n'arrivait pas à faire rouler sa voiture juste avant le départ, il lui a spontanément donné une bougie d`allumage. Quand ce dernier était ensuite plus rapide qu'un membre de l`équipe Bürki, il a dû expliquer à son collègue de MB Motorsport pourquoi il avait agi de la sorte. La réponse de Bürki était sans équivoque: "Si tu as un problème avec ça, il te faudra simplement accélérer davantage la prochaine fois!"

Bürki compte sur sa Polo depuis longtemps. Mais le Bernois est rapide sur tout ce qui a quatre roues. Cela inclut également les voitures de sport et les voitures de formule. Il aime piloter une ancienne GP3 sur des circuits permanents. Il ne faut pas s’étonner qu'il montre de la sorte aussi à certains jeunes conducteurs les limites physiques. Il lui est déjà arrivé de dépasser avec un Suzuki quelques Ferrari. "Ce sont les moments où je rentre chez moi un sourire aux lèvres...."

Il n'a jamais eu assez d'argent pour faire une carrière à l`étranger. Bürki et son épouse Heidi ont eu leurs enfants très jeunes. Les filles Nicole et Mélanie ont respectivement 33 et 31 ans, le fils Mike a 26 ans et participe occasionnellement à des slaloms dans l'équipe de son père.

Bürki Sr. ne connaît pas la peur – pas même en montagne. "Avec l`expérience, vous minimisez le danger", constate le garagiste VW, qui connaît les itinéraires du calendrier suisse comme aucun autre. "Je sais quelle est la trajectoire qui sèche le plus vite et je connais aussi les dangers lorsqu’on conduis en dehors de la ligne idéale." Bürki est l'un des premiers à inspecter les parties nouvellement asphaltées d`une piste. Il constate que cela peut être une bonne idée que d`inspecter de près la piste du Gurnigel sous la pluie deux semaines avant la course.

Le record de Zeller mis à part, Bürki a encore un autre objectif: il aimerait participer une fois à un rallye. "J'adorerais faire le Rallye du Valais", annonce spontanément le grand supporter de Walter Röhrl. Il y a fort à parier qu'il y ferait également une bonne performance!





Martin Bürki

Titre: Champion suisse de slalom

Age: 51

Origine: Uetendorf (BE)

Véhicule: VW Polo MB

86-91 Slaloms non licenciés

1992 Première course de côte à Anzère

2006 Champion OPC Astra Challenge

2011 Champion de Slalom

2013 Champion OPC Astra Challenge

2014 Champion de slalom et Champion de coupe de la montagne

2015 Champion Slalom et Champion Coupe de la montagne

2016 Champion de slalom

2017 Champion de slalom

2018 Champion de slalom et Champion Coupe de la montagne

2019 Champion de slalom



