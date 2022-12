Rubens Barrichello à nouveau titré en Stock Car au Brésil

Rubens Barrichello a remporté un deuxième titre dans le championnat brésilien de Stock Car Pro Series, à l'issue d'une double manche animée à Interlagos. Déjà titré en 2014, l'ancien pilote de Formule 1 a été assuré de ce nouveau sacre à la suite d'un incident survenu juste après le départ de la deuxième course.

Le champion en titre Gabriel Casagrande s'élançait alors septième sur la grille inversée mise en place pour cette épreuve, devant Barrichello puis Daniel Serra, les deux hommes étant montés sur le podium de la première course derrière le vainqueur Felipe Baptista. Les trois candidats au titre se sont retrouvés à trois de front dans le S de Senna. Alors que Barrichello était parti plus lentement que Serra, il s'est retrouvé à la corde et a subi un tête-à-queue après un léger contact avec son adversaire, tandis que Casagrande était bloqué à l'extérieur.

Revenu sur la piste, Casagrande a percuté Serra, qui a par la suite dû abandonner. Le vice-champion en titre, titré trois fois entre 2017 et 2019, a ainsi vu ses dernières chances de victoire au championnat s'envoler.

Dès lors, Barrichello devait marquer des points mais aussi compter sur un mauvais résultat de Casagrande pour l'emporter. Bien que l'ancien pilote Ferrari ait lui-même subi des dégâts sur son auto après une collision et qu'il n'ait pu terminer que 11e, c'est la disqualification de son adversaire pour l'accrochage du premier tour qui a apporté le verdict final dans l'optique du championnat.

"Je suis très heureux", a déclaré Rubens Barrichello, déjà vainqueur il y a huit ans. "Nous brisons un tabou à Interlagos et je veux juste remercier tous ceux qui m'ont encouragé. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde !"

L'Argentin Matias Rossi conservait lui aussi une chance de remporter le titre lorsqu'il a pris le départ de cette ultime manche, et il a même occupé la tête de la première course durant quelques tours, mais un problème au stand a vu son dernier espoir s'envoler avant la deuxième épreuve. Il s'est finalement classé quatrième du championnat, tandis que son coéquipier Gabriel Casagrande a hérité de la troisième place derrière Daniel Serra, dauphin de Rubens Barrichello.

On trouvait un autre ancien pilote de Formule 1 sur le podium de la deuxième course, en l'occurrence Nelson Piquet Jr, qui a mis sous pression Ricardo Mauricio, pourtant leader de bout en bout et finalement vainqueur.

