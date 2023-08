La Super Formula, meilleur tremplin pour la F1 selon Lawson

Membre du Red Bull Junior Team depuis plusieurs saisons, Liam Lawson court aujourd'hui en Super Formula, après avoir passé deux saisons en Formule 2 et décroché cinq succès. Si le championnat est réputé pour être l'antichambre de la Formule 1, le Néo-Zélandais considère pourtant la discipline japonaise comme étant plus proche de la catégorie reine en raison de la vitesse des machines et de leur comportement.

"La Formule 1 sera toujours le summum mais [la Super Formula] en est tout simplement beaucoup plus proche", indique-t-il à Speedcafe en comparant F1, F2 et Super Formula. "Pas seulement en termes de vitesse pure mais aussi en ce qui concerne le comportement de la voiture. Les choses sur lesquelles vous travaillez avec la voiture, mécaniquement et au niveau des réglages avec l'aérodynamique aussi ; c'est vraiment, vraiment sensible aux hauteurs de caisse et à des choses comme ça, comme en Formule 1."

"Vous n'avez pas cette sensibilité en F2. Donc en ce qui concerne les choses que j'apprends en tant que pilote, sur les réglages de la voiture et des choses comme ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus proches [de la F1]. Nous n'avons pas les systèmes de batteries, les MGU-K, mais en termes d'aérodynamique et de voiture, c'est similaire à la Formule 1."

Liam Lawson, vainqueur à trois reprises cette saison, fait partie des prétendants au titre.

Également pilote de réserve de Red Bull Racing et d'AlphaTauri, Lawson devrait, selon toute vraisemblance, prendre part à des séances d'Essais Libres 1 avec ces équipes cette saison. Et les similarités entre F1 et Super Formula sont d'une grande aide pour le pilote, celles-ci lui permettant de parfaire sa préparation et de gagner en expérience.

"Quand je suis allé [en Super Formula] pour la première fois et que nous changions des choses sur la voiture, je ne connaissais pas la moitié des choses que nous faisions parce que vous faites des choses beaucoup plus simples en Formule 2", ajoute-t-il. "Je pense que c'est la raison pour laquelle [le passage de la F2 à la F1] est un grand bond, presque trop grand je pense. C'est pourquoi les pilotes ont souvent plus de difficultés, parce que c'est si grand, en essayant de tout apprendre."

"Heureusement pour moi, le fait d'être pilote de réserve et de beaucoup travailler avec l'équipe de Milton Keynes me permet d'avoir un accès au monde de la Formule 1 sans avoir à piloter, mais je continue à apprendre tout ce qui se passe en coulisses."

Invité à s'épancher sur les différences entre F2 et Super Formula, Lawson indique : "Le règlement est beaucoup plus ouvert, les équipes développent beaucoup plus la voiture. Elles sont aussi beaucoup plus grandes donc vous travaillez avec beaucoup plus de gens, plus d'ingénieurs, plus de mécaniciens."

"Vous êtes évidemment le championnat principal aussi donc vous avez un peu plus de temps de piste. Et puis l'expérience aussi, courir contre les pilotes est du très haut niveau. Il y a des gars qui sont là depuis dix ans ou plus. C'est donc différent mais c'est sans aucun doute un pas en avant par rapport à ce que j'ai fait par le passé."