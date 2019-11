Nick Cassidy sacré en Super Formula

Avec 13 points accordés au vainqueur de cette épreuve (au lieu de dix habituellement) et 29 unités à l'actif du leader du championnat Naoki Yamamoto, pas moins de cinq pilotes étaient en lice pour le titre, dont Nick Cassidy, à deux longueurs, et Alex Palou, dont le déficit se chiffrait à trois unités après qu'il a marqué le point de la pole position.

Récemment annoncé en F1, Palou était donc en position idéale pour réussir là où Stoffel Vandoorne et Pierre Gasly avaient échoué : devenir champion de Super Formula en tant que rookie. L'Espagnol de 22 ans a toutefois connu une course abominable, chutant progressivement au classement pour franchir la ligne d'arrivée au 19e rang.

Cassidy, lui, a signé son quatrième podium de la saison, deuxième derrière Tomoki Nojiri. Battu d'un point par Yamamoto en 2018, il surpasse ainsi le Champion en titre, qui a connu une seconde moitié de campagne en demi-teinte après avoir fini deux fois deuxième et une fois premier sur les trois courses inaugurales. Cette performance rend le Néo-Zélandais éligible à la Super Licence.

Palou conclut la saison à la troisième place devant Nojiri qui, avec son premier podium de la saison, se propulse de la 12e à la quatrième position – et devient le septième vainqueur différent en sept courses. Parmi les noms les plus célèbres, Kamui Kobayashi se classe sixième du championnat et Kazuki Nakajima 12e.