Fenestraz recruté par Toyota en Super GT et en Super Formula

Le succès porte ses fruits pour Sacha Fenestraz, qui se voit propulsé dans les catégories reines du sport automobile japonais suite à son titre convaincant en F3 Japon (huit victoires et neuf deuxièmes places en 20 courses).

En Super Formula, chez Kondō Racing, le pilote franco-argentin se mesurera à d'autres espoirs issus des formules de promotion européennes (Jüri Vips, Pietro Fittipaldi, Tatiana Calderón) mais aussi aux redoutables vétérans de cette compétition japonaise, tels que Naoki Yamamoto, Kamui Kobayashi, et son coéquipier Kenta Yamashita, dont ce sera la quatrième saison dans la discipline.

En parallèle, Fenestraz aura également un moteur Toyota dans le dos en Super GT, où il rejoint la catégorie GT500 après une saison conclue au sixième rang en GT300. Il évoluera au sein du Team TOM'S.

Vice-Champion de F4 France et sacré en Formule Renault Eurocup auparavant, Fenestraz avait passé une saison au sein de la Renault Sport Academy en 2018 avant d'en être écarté suite à une décevante 11e place en F3 Europe. Le tricolore a donc parfaitement rebondi, et est d'ailleurs l'un des deux jeunes Français les plus proches de la Super Licence selon le dernier barème issu par la FIA.