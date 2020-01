Calderón devient la première femme à courir en Super Formula

Extrêmement expérimentée avec trois campagnes en F3 Europe puis en GP3 de 2013 à 2018, Tatiana Calderón faisait l'an dernier ses débuts en F2 avec l'écurie Arden mais n'est pas parvenue à obtenir les résultats espérés : elle est le seul pilote engagé sur la saison entière à n'avoir marqué aucun point.

La Colombienne, qui fêtera son 27e anniversaire en mars, va donc tenter l'aventure au pays du Soleil-Levant, dans un championnat où sont passés Stoffel Vandoorne et Pierre Gasly, entre autres, ces dernières années. Comme eux, elle sera propulsée par un moteur Honda, courant pour l'écurie Drago Corse. Cette dernière fait son retour en Super Formula après trois ans d'absence.

Du côté du Team Mugen, le baquet Red Bull revient comme prévu au prometteur Jüri Vips, quatrième de FIA F3 l'an passé et premier pilote non-Prema, associé au vétéran Tomoki Nojiri, tandis que Pietro Fittipaldi revient dans la discipline avec B-Max with Motopark. Il sera épaulé par le jeune pilote français Charles Milesi, neuvième de F3 Japon en 2019 – loin derrière Toshiki Oyu, classé quatrième, qui rejoint Nakajima Racing aux côtés de Tadasuke Makino. Enfin, le vice-Champion en titre Naoki Yamamoto et Nirei Fukuzumi restent chez Dandelion.

Line-up Honda en Super Formula

Équipe Pilote(s) Dandelion Naoki Yamamoto Nirei Fukuzumi Drago Corse Tatiana Calderón Mugen Jüri Vips Tomoki Nojiri Real Racing TBA B-Max with Motopark Pietro Fittipaldi Charles Milesi Nakajima Racing Tadasuke Makino Toshiki Oyu

