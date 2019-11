Karen Gaillard remporte le Young Driver Challenge 2019

Karen Gaillard avait été retenue parmi les trois finalistes de l'édition 2019, avec James Bischof et Mario Anderegg. Tous trois avaient eu ensuite l'opportunité de disputer chacun l'un des trois derniers meetings du TCR Allemagne au volant d'une Cupra TCR préparée par l'équipe suisse TOPCAR Sport.

Engagée sur le meeting du Nürburgring à la mi-août, Karen Gaillard avait su éviter les pièges et tirer parti des circonstances pour signer une belle neuvième place dans la Course 2. Mario Anderegg était lui en course à Hockenheim, alors que James Bischof avait conclu la saison sur le Sachsenring.

"Karen est très déterminée et nous avons pu observer une évolution remarquable de ses compétences au cours des derniers mois", a déclaré Fredy Barth, membre du jury. "D'une part, cette progression s'est illustrée dans ses prestations de conduite, qui n'ont cessé de s'améliorer, ainsi que dans son habilité à appliquer constamment les conseils de l'équipe et des coachs. D'autre part, Karen a travaillé sur le plan personnel. Ces efforts lui ont permis de gagner en maturité."

Karen Gaillard, lauréate du Young Driver Challenge 2019 Photo de: Young Driver Challenge

Karen Gaillard succède ainsi à Julien Apothéloz, lauréat de l'édition 2018 du Young Driver Challenge, et auteur d'une bonne première saison en TCR Allemagne, toujours sur une Cupra de l'équipe TOPCAR Sport, marquée par un podium au Nürburgring, et la deuxième place au classement Junior du championnat. La jeune femme disposera d'un soutien financier et des conseils de l'équipe du Young Driver Challenge pour démarrer sa carrière l'an prochain, sur un programme encore non communiqué.

Plus de 1'000 concurrents s'étaient inscrits pour l'édition 2019 du Young Driver Challenge, départagés dans un premier temps par des sélections régionales, puis nationale en karting, avant une sélection sur Cupra sur le circuit de l'Anneau du Rhin, en Alsace qui avait désigné les trois finalistes.