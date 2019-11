Karen Gaillard : "Un rêve qui se concrétise"

Après avoir gravi tous les échelons de la sélection 2019, jusqu’à la dernière phase où elle faisait partie des trois finalistes avec James Bischof et Mario Anderegg, c'est bien Karen Gaillard qui a été retenue par le jury comme gagnante de l'édition 2019 du Young Driver Challenge.

Les trois jeunes pilotes ayant chacun disputé un meeting de TCR Allemagne au volant d’une Cupra TCR préparée par TOPCAR Sport, le nom du grand gagnant (ou de la grande gagnante) devait être annoncé la semaine dernière à l’occasion d’un dîner de remises des prix tenu à Zürich.

Lire aussi: Karen Gaillard remporte le Young Driver Challenge 2019

Au final, c’est Karen Gaillard - qui s’était faite remarquer avec une belle neuvième place lors de la Course 2 sur le Nürburgring pour son tout premier meeting en sport automobile -, qui est ressortie comme grande gagnante. Celle qui succède à Julien Apothéloz disposera ainsi d’une aide financière et consultative pour lancer sa carrière en sport automobile en 2020.

"Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre", explique la jeune Fribourgeoise à Motorsport.com. "Je savais que j'avais fait du bon travail au Nürburgring, mais je savais aussi que le jury allait prendre en compte d'autres paramètres que les résultats bruts pour prendre sa décision. Du coup, j'étais quand même stressée avant la soirée et l'annonce du résultat."

La satisfaction est d’autant plus grande que Karen Gaillard avait pris part à la sélection 2018 mais avait été recalée à la phase du dernier top 10. Cette victoire récompense ainsi sa détermination.

"J'ai mis du temps à réaliser, c'est vraiment un rêve qui se concrétise pour moi. L'an passé, j'avais déjà tenté ma chance dans la sélection Young Driver, j'ai fait partie du dernier top 10 mais je me suis arrêtée à ce stade. J'étais déçue mais, après consultation du règlement, j'ai vu que l'on pouvait s'inscrire à la sélection autant de fois que l'on voulait. C'est donc ce que j'ai fait."

"En général, quand je veux quelque chose, je suis assez obstinée. Ce n'est pas toujours bon dans ma vie de tous les jours, mais cela a été visiblement utile dans ce cas."

A l’heure de réfléchir à son avenir en compétition, et à son programme pour 2020, forte de la dotation financière qui lui est attribuée, Karen Gaillard préfère privilégier les courses d’endurance dans un premier temps.

"Cela me permettra d’accumuler un maximum de roulage sur les courses longues, et d’apprendre plus rapidement au contact d’équipiers expérimentés", explique-t-elle. "Je pense que c’est le chemin à prendre pour la première année, avant de passer éventuellement aux courses sprint par la suite."

Si elle n’a pas précisé où elle aimerait courir l’an prochain, les 24 H Series, où l’équipe suisse Autorama a remporté les titres mondiaux et européens dans la catégorie TCR, et où évolue également l’écurire TOPCAR Sport, semble être une bonne option pour Karen Gaillard. A suivre, donc.