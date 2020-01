Les véhicules TCR en montagne !

Par TCR Hillclimb Series et Auto Sport Suisse

L’attractivité pour les voitures de tourisme TCR est en plein essor. En plus des Championnats du Monde et d'Europe, il existe également de nombreuses séries TCR nationales qui jouissent d'une grande popularité. La Chine, la Thaïlande, la Russie, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Allemagne et de nombreux autres pays organisent avec succès des courses TCR sur circuit.

Mais ce n'est pas tout : après un report l'an dernier, le TCR devrait aussi offrir une compétition en course de côte en 2020 ! Auto Sport Suisse organise, de concert avec le promoteur BZ Consult, la "ASS TCR Hill Climb Series" en Europe.

Ce championnat est une série officielle, approuvée par la FIA. Le calendrier comprend six épreuves sur des sites délibérément choisis en Europe centrale, dans des pays ayant une affinité démontrée avec le TCR. Dans les années à venir, la série "ASS TCR Hill Climb Series" pourrait comporter jusqu'à huit manifestations si elle suscite l’engouement auprès des pilotes de véhicules TCR.

Dès maintenant (et jusqu'au 28 février, resp. 18 avril 2020), les pilotes intéressés peuvent s'inscrire pour toute la saison ou pour certaines manches seulement. Le nombre de participants n'est pas limité. L'objectif est de voir jusqu'à 20 véhicules TCR prendre le départ dans cette série d'ici trois à cinq ans.

Les six courses de côte suivantes font parties du calendrier de la saison 2020 et ont été intégrées par les organisateurs dans leur programme :

02./03.05.2020 Eschdorf (LUX)

30./31.05.2020 Verzegnis (ITA)

20./21.06.2020 Beaujolais (FRA)

25./26.07.2020 Hauenstein (DEU)

15./16.08.2020 Les Rangiers (SUI)

19./20.09.2020 St. Agatha (AUT)

