Le Pure ETCR adoptera un concept innovant puisqu’il ne présentera pas un format classique composé de qualifications puis de courses comme en WTCR, mais bien des séries par groupe de pilotes à l’image de ce qui se pratique en rallycross.

De fait, trois phases de « batailles » seront au programme : deux premiers rounds qui détermineront trois groupes en fonction du classement de chaque pilote. Le troisième round consistera en un tour de qualification qui déterminera l’ordre de départ des trois finales (Finale A pour les plus rapides des premières manches, Finale B pour les pilotes suivants, Finale C pour les pilotes ayant terminé en queue de classement).

Enfin, la Finale A déterminera le grand vainqueur de chaque meeting, les finales B et C établissant le classement final du week-end. Les finales se disputeront sur une durée de 20 minutes environ.

Les voitures, qui seront rechargées via une station alimentée à l’hydrogène, seront équipées de batteries développées par Williams Advanced Technologies. Elles bénéficieront également d’un système de push-to-pass.

Après un premier galop d’essai public à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood (9 au 12 juillet), le Pure ETCR se produira à quatre reprises en 2020. La première fois sur le Salzbugring (25-26 juillet) dans le cadre de la dernière manche européenne du WTCR, avant une course à Copenhague, au Danemark, les 1er et 2 août. Le supertourisme électrique ira ensuite à l’Inje Speedium en Corée du Sud, puis en novembre à Guangdong, en Chine, à une date à préciser. La série sera également en démonstration les 30 et 31 janvier 2021 dans le cadre des 24 Heures de Daytona.

Hyundai Veloster N ETCR Photo de: Hyundai Motorsport

En 2021 se tiendra véritablement le premier championnat Pure ETCR avec huit meetings prévus, à l’issue desquels un titre constructeur et un titre pilote (sanctionnés par la FIA) seront attribués. On notera que ce sont bien les constructeurs qui seront mis en compétition, et non pas les équipes privées ou semi-privées comme à l’heure actuelle en WTCR. Les organisateurs espèrent passer à dix meetings en 2022.

On rappellera que, à l’heure actuelle, Cupra et Hyundai (photo) ont présenté les projets les plus avancés dans l’optique de ce championnat électrique, alors que l’équipe italienne Romeo Ferraris étudie elle aussi une version ETCR de la Giulia alignée en WTCR ces deux dernières saisons.

