Vukovic Motorsport a achevé le développement de la Renault TCR

Vuković Motorsport a achevé les travaux de développement et d'amélioration de sa Renault Mégane qu'elle alignera d'abord en TCR Europe pour la saison 2020, mais aussi dans d’autres séries régionales et nationales de la discipline.

L'équipe suisse, dont les ateliers sont situés Sankt Margrethen, dans le canton de Saint-Gall, a renommé la voiture RS EVO TCR, en l'équipant d'un nouveau moteur appelé TCe Engine en collaboration avec les techniciens de Renault Sport.

En plus de ce travail moteur, la structure dirigée par Milenko Vuković a pu produire un véhicule plus léger et plus rapide, grâce à une aérodynamique complètement revue, un nouveau design des suspensions mais une toute nouvelle transmission développée à partir d’une feuille blanche pour une intégration optimale avec le nouveau moteur fourni par la firme au losange.

Vuković Motorsport participera cette année au TCR Europe avec deux exemplaires de Mégane, Jack Young ayant été déjà confirmé au volant de l’une d’entre elles. La Mégane "Vukovic" disputera également le TCR Australia, deux exemplaires s’apprêtant à être alignés dans la série des antipodes par le Garry Rogers Motorsport, pour les locaux James Moffat, ancien pilote Supercars (encore aligné dans les courses Enduros la saison dernière), et le jeune Dylan O’Keefe.

Renault Megane RS EVO TCR, Vuković Motorsport Photo de: Vuković Motorsport

Related video