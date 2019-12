Alex Fontana, qui effectuait son retour au volant d’une KIA K3 2,0 turbo officielle dans le championnat chinois, dans lequel il effectue des piges régulières, à l’occasion du dernier rendez-vous de la saison, a bénéficié de la règle de la grille inversée pour la Course 1 pour s’élancer de la deuxième ligne le samedi.

Après s’être rapidement porté en tête, le pilote suisse a su maintenir sa première place, alors que la course a été brièvement stoppée par drapeau rouge suite à un accident dans les premiers tours. Il signait son cinquième succès en CTCC.

Alex Fontana célèbre le titre de KIA

Dans la Course 2, il ratait de peu un nouveau podium, et terminait finalement quatrième. Un résultat qui permettait à l’équipe officielle KIA de décrocher le titre par équipes pour la seconde fois consécutive dans la série chinoise.

Un nouveau succès asiatique pour Alex Fontana, déjà titré en octobre dernier dans la catégorie GT4 du China GT Championship sur une Mercedes-AMG GT4 du Phantom Pro Racing avec Chris Chia.

"Dans le monde du sport automobile, on dit souvent que gagner est difficile, mais que se confirmer l'est encore plus”, commente Alex Fontana. “Si c'est vraiment le cas, notre bonheur pour le titre de constructeur de la CTCC 2019 est encore plus grand que l'an dernier.”

“C'est une grande satisfaction d'avoir donné ma contribution pour permettre à KIA Motors d'être à nouveau champion, dans une série où la compétition est très forte, tant au niveau technique que des adversaires sur la piste. La K3 est l'une des voitures de course que j'aime le plus, ayant fait ses débuts en 2016 et ayant suivi son développement dès le départ.”

“Voir la marque KIA au sommet de la hiérarchie me rend fier, car ma première victoire sur un circuit urbain de Wuhan a été quelque chose de très spécial. Je félicite toute l'équipe pour leur excellent travail et j'ai hâte d’être à l'année prochaine.”