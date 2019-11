De Silvestro 15e, McLaughlin champion

Quelques jours après avoir annoncé la fin de son implication à plein temps en Supercars après trois années de présence dans la série australienne, la pilote suisse disputait ce week-end la troisième étape des courses d’endurance du championnat, à Sandown, toujours épaulées par le jeune Alex Rullo.

Après avoir terminé 20e de la course qualificative en duo avec la native de Thoune, Alex Rullo concluait la course 1 au 19e rang, avant que De Silvestro ne remonte à la 12e place à l’issue de la course 2.

Lors de la course 3, la Nissan Altima #78 intégrait le top 10, Rullo évoluant un temps à la huitième place, mais les réglages de la voiture ne convenaient pas à Simona De Silvestro, qui rétrogradait jusqu’à la 15e place au final.

"Je pense que que nous avions une bonne position de départ [lors de la course 3] et Alex a pris un départ fantastique et accompli deux très bons premiers relais dans la voiture", commente Simona de Silvestro. "Il était dans le bon wagon dans le top 10 avec des pilotes comme Caruso et d’autres avec beaucoup d’expérience et il a pu lutter contre eux."

"Puis je suis montée dans la voiture et j’ai vraiment eu du mal avec elle pour être honnête, surtout au niveau de l’usure des pneus, je n’ai pas eu le rythme que j’attendais. C’était difficile mais nous étions bien dans le dernier relais, c’est donc du positif que nous pouvons emmener avec nous à Newcastle."

Alors que Jamie Whincup et Craig Lowndes remportaient l’épreuve sur leur Holden, Scott McLaughlin, neuvième sur la ligne d’arrivée avec Alexandre Prémat, s’assurait d’ores et déjà le titre 2019.