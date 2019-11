De Silvestro : l’adieu au Supercars

Alors que le championnat Supercars touchait à sa fin le week-end dernier, Simona De Silvestro entendait bien conclure sur une bonne note son aventure australienne au volant de sa Nissan de l’équipe Kelly Racing, après trois années intenses passés dans la série océanienne, alors qu'elle a rejoint le programme Porsche en Formule E en tant que pilote de réserve et de développement.

20e de la première séance qualificative, la native de Thoune ne pouvait faire beaucoup mieux lors de la Course 1, qu’elle concluait au 19e rang.

La seconde qualification s’annonçait encore plus compliquée pour la pilote suisse, qui terminait la séance avec le 22e chrono. Lors de la seconde manche, elle parvenait à remonter plusieurs positions, et passait la ligne d’arrivée à la 18e place pour sa dernière course – en tant que pilote titulaire tout du moins – en Supercars.

Simona de Silvestro, Nissan Motorsport Nissan Photo de: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

"Dans un sens, je suis contente que la saison se termine car les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos attentes", commente Simona de Silvestro. "Mais je suis triste de quitter le championnat."

"Lors des derniers tours, c’était émouvant de conclure ma carrière en Supercars. J’ai connu des hauts et des bas, mais je conserverai des bons souvenirs. Ce fut une expérience extraordinaire de courir ici, et j’espère que je laisserai de bons souvenirs. Et peut-être que je reviendrai un jour."

Simona de Silvestro se classe ainsi 19e du championnat Supercars 2019, ce qui reste son meilleur classement sur ses trois années de présence dans la discipline, après avoir également signé son meilleur résultat en course cette année avec une 7e place à Pukehoke.

Du côté des ténors du Supercars, Scott McLaughlin (Ford) était déjà assuré d’un deuxième titre avant la finale de Newcastle. Son compatriote néo-zélandais Shane van Gisbergen (Holden) remportait la Course 1, ce qui lui garantissait de terminer la saison à la place de vice-champion. Jamie Whincup, l’équipier de ce dernier, et septuple Champion de la discipline, remportait la dernière course de la saison le dimanche, complétant ainsi le podium final de la saison 2019.