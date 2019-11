Un week-end âgité à Gold Coast pour Simona de Silvestro

Après sa 14e place à Bathurst, Simona De Silvestro espérait décrocher un meilleur résultat lors des deux courses ‘Enduro’ de Gold Coast.

La première manche débutait mal pour la pilote suisse et son jeune équipier Alex Rullo, qui ne parvenaient pas à exploiter la performance de leur Nissan du Kelly Racing, et devant se contenter du 22e chrono lors de la première séance qualificative.

En course, la Nissan #78 se montrait plus performante, remontant des positions dans les premiers tours, avant de voir sa progression stoppée par un problème technique, qui les contraignait à perdre un temps précieux dans les stands. De Silvestro et Rullo terminaient finalement 18e.

Le lendemain, la performance faisait une nouvelle fois défaut au tandem helvetico-australien, qui se classait seulement 23e de la seconde séance qualificative.

De Silvestro prenait un bon départ mais écopait d’une pénalité après avoir mordu la ligne blanche délimitant la sortie des stands après son premier arrêt. Les choses ne s’arrangeaient pas puisqu’un contact entre Rullo et un autre concurrent occasionnait des dégâts au niveau de la direction, qui nécessitait une nouvelle fois un arrêt au stand prolongé. Simona De Silvestro et Alex Rullo étaient cette fois classés 22e et derniers.

"Nous avons connu une journée assez difficile", commentait De Silvestro après la course. "Nous avons reçu une pénalité pour une erreur en sortant des stands, pour avoir franchi la ligne qui marque la sortie de la pitlane. C’était une course compliquée, nous avons gagné des positions au début mais cette pénalité nous a évidemment repoussé dans le fond du classement."

"Je ne sais pas ce qu’il s’est passé avec ce contact entre Alex et Frosty, je pense qu’Alex lui a laissé assez d’espace mais il est parti large et nous a heurté, ce qui a endommagé la direction de la voiture. Nous avons ramené la voiture pour réparations, puis nous sommes ressortis mais nous avons eu ensuite une crevaison à l’avant, donc nous sommes encore rentrés au stand et passé plus de cinq tours à réparer cela."

"Bravo à l’équipe pour tout le travail occasionné, et nous avons permis d’aller jusqu’au bout, mais c’était vraiment une course difficile."