Bernina Gran Turismo maintient sa date

Dans une période où un nombre sans cesse croissant de manifestations de sport motorisé doit être annulé, il y a fort heureusement aussi de temps à autre de bonnes nouvelles à signaler. Tel est notamment le cas de la course Bernina Gran Turismo.

La situation des courses automobiles suisses au 31 mars est la suivante: les quatre premiers slaloms sont annulés. Le coup d'envoi du rallye à la mi-avril avec le Critérium Jurassien ainsi que le début de la saison de karting n'auront pas non plus lieu pour cause de COVID-19. Tel est également le cas de la traditionnelle course de côte de Reitnau à la fin du mois de juin qui est reportée à 2021.

Le point de la situation en ce qui concerne la course de côte de Hemberg aura également lieu cette semaine. Cependant, selon le chef du Comité d'organisation Christian Schmid, on ne fera qu'échanger les points de vue sur la situation actuelle lors d'une séance. "La décision définitive d'organiser ou non la course ne sera pas prise. Nous attendrons le 19 avril pour voir comment le gouvernement fédéral envisage la situation." Les organisateurs du Rallye du Tessin suivent la même stratégie. Le patron du Tessin, Max Beltrami, a récemment déclaré à Auto Sport Suisse qu'il déciderait à la mi-avril de la marche à suivre.

Pour l’instant, nous partons du principe que la course Bernina Gran Turismo 2020 se déroulera sans aucune restriction.

Les organisateurs de la course Bernina Gran Turismo (17-20 septembre) ont annoncé dans une brève déclaration qu'ils poursuivent la planification. "Pour l’instant, nous partons du principe que la course Bernina Gran Turismo 2020 se déroulera sans aucune restriction. C'est pourquoi nous poursuivons comme d'habitude tous les préparatifs nécessaires."

Comme pour l'Arosa ClassicCar, les inscriptions pour la course Bernina Gran Turismo sont également ouvertes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.bernina-granturismo.com.

À cette occasion, nous aimerions également faire référence au livre de photos récemment publié. Sur 112 pages, on a rassemblé sous le titre «Bernina Gran Tursimo – Edition photo 2014-2019» les meilleures prises de vues des années passées de sept photographes. Vous trouverez également l'adresse où commander ce livre et de plus amples informations sur le magazine sur le site web.

