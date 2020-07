Héritier de l’ancien "Rétromobile-Vevey" aujourd’hui disparu, le Léman Rétro accueille tous les ans, sur les bords du Léman, l’un des plus beaux rassemblements de véhicules anciens du pays.

Initialement installée à Vevey, la manifestation a "déménagé" à Blonay en 2016, mais est demeurée l’un des rendez-vous phare de l’année pour les amateurs de véhicules anciens : voitures, motos, mais aussi camions, tracteurs et… vélo, "bref, tout ce qui roule", comme l’indique le site internet des organisateurs. Seule restriction : l’année limite de construction de chaque véhicule est fixée à 1980.

Alfa Romeo sera principalement à l'honneur lors de cette édition 2020, lors de laquelle seront célébrés les 110 ans de la marque italienne.

Les expositions de voitures seront accompagnées, comme tous les ans, de diverses animations comme des concerts ou des stands de prévention ou de présentation, avec également la présence de nombreux concessionnaires.

Les propriétaires de véhicules pourront également prendre part à la balade organisée les samedi 29 et dimanche 30 le long d’un itinéraire spécialement préparé et fléché, et qui sera dévoilé prochainement.

Plus d'informations sur le site internet : https://info.lemanretro.com/