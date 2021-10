Jamie Chadwick proche des 500'000$ d'un deuxième titre W Series à Austin

Jamie Chadwick a remporté l'avant-dernière course de la saison W Series à Austin, samedi, réalisant ainsi une belle opération avant l'ultime épreuve de ce dimanche, qui la voit jouer la couronne face une Alice Powell ayant bataillé dur en remontant sept places pour terminer troisième.

La pilote du Veloce Racing, désormais aux commandes du championnat, a terminé avec plus d'une seconde d'avance sur Emma Kimiläinen, qui occupe de son côté la troisième place du classement général. Powell, qui abordait le week-end à égalité avec Chadwick (109 points), a connu une mauvaise qualification et s'est retrouvée P10, mais est parvenue à se frayer un chemin dans le peloton pour compléter le podium et conserver ses espoirs de titre avant l'ultime épreuve de la saison, qui s'annonce néanmoins favorable à Chadwick. La jeune femme n'a rien lâché jusque dans les ultimes hectomètres, samedi, parvenant à réaliser un dépassement précieux sur la polewoman Abbi Pulling, finalement reléguée au pied du podium dans l'ultime boucle.

"Je suis vraiment heureuse après être partie deuxième", s'est réjouie Chadwick à l'arrivée, consciente du fait d'avoir fait un bon pas vers la conservation de son titre. "Avec Alice derrière moi sur la grille, je savais qu'il me fallait capitaliser sur le départ et j'y suis parvenue. J'ai gagné et je suis passée devant au championnat, et il s'agissait du principal objectif, mais le plus dur commence. Je ne peux pas me permettre de prendre de risques, et j'étais donc un peu hésitante au départ lorsque je me suis retrouvée sous la pression d'Emma, mais j'ai tenu, j'ai créé un écart et j'ai géré la course à partir de là, même si c'était piégeux avec les pneus."

Les prétendantes au titre totalisent désormais trois victoires chacune cette saison, mais Chadwick dispose de dix unités d'avance sur sa rivale (134 à 124). L'épreuve, dont le départ sera donné en cette fin d'après-midi à 18h05 sur le Circuit des Amériques, décidera du nom de la championne. Chadwick avait remporté la saison inaugurale en 2019 avant que l'épidémie de COVID-19 ne mette à mal la tenue du championnat en 2020.

Pour cette finale à Austin, Chadwick dispose donc d'un précieux avantage aux points mais aussi d'une position favorable sur la grille de départ. C'est en effet depuis la pole position que s'élancera la Britannique, tandis que Powell partira du neuvième rang. "Alice est toujours dans la course au titre, dont on savait qu'elle allait se finir sur le fil… Mais je pars de la pole position et c'est génial !" se réjouit la favorite, âgée de 23 ans, qui lorgne sur la prime de 500'000$ attribuée à la championne.