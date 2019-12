Le sponsor titre de Williams F1 devient partenaire des W Series

En conséquence, dans le cadre de cet accord "majeur", ROKiT va apparaître sur les 20 voitures de la discipline ainsi que sur les combinaisons des pilotes. En dehors des marques associées avec les W Series, il s'agit du premier sponsor du championnat lancé en octobre 2018.

"Nous avons été stupéfaits par les progrès réalisés et le succès obtenu par les W Series depuis qu'elles ont déboulé dans le monde des sports mécaniques, et nous voulons vraiment jouer un rôle important dans leur développement futur au cours des prochaines années", a déclaré Jonathan Kendrick, président de ROKiT. "Comme les W Series, ROKiT est une entreprise technologique jeune et ambitieuse qui fait des vagues à la pointe de son industrie, et c'est un partenariat absolument naturel pour nous."

Une voiture de démonstration avec la livrée ROKiT sera exposée lors des Autosport Awards 2019 au Grosvenor House Hotel ce dimanche. La livrée de course sera quant à elle dévoilée avant le début de la saison 2020.

"Nous sommes ravis d'accueillir ROKiT en W Series", a pour sa part déclaré la PDG des W Series, Catherine Bond Muir. "En tant que marque high-tech, innovante et centrée sur le client, ROKiT est confortablement installée aux côtés des W Series et de sa mission de changer le visage du sport automobile et nous sommes ravis de courir ensemble durant les prochaines années."

"C'est aussi passionnant de voir une marque déjà présente en Formule 1, en Formule E et dans d'autres séries bien établies, reconnaître et soutenir les opportunités pour les femmes dans le sport, et agir immédiatement. Nous nous attendons à ce qu'il s'agisse d'une tendance émergente en 2020."

Le championnat a annoncé un calendrier initial de six courses en 2020, qui débutera sur le nouveau circuit Igora Drive, en Russie, en mai. Des courses supplémentaires vont prochainement être confirmées.