La saison 2020 de W Series est annulée

Comme l'an dernier, le championnat avait prévu de se produire en lever de rideau des manches de DTM lors de six épreuves, avant de se joindre à la Formule 1 aux Grands Prix des États-Unis et du Mexique. Cependant, le calendrier fortement remanié du DTM ne laissait plus que deux des six dates prévues initialement, et l'incertitude règne quant à l'organisation des courses à Austin et Mexico en octobre.

Une compétition d'eSport, qui avait été annoncée le mois dernier, sera donc la seule en W Series cette année, avant le retour du championnat en 2021. Les organisateurs confirment qu'ils souhaitent rester au programme des Grands Prix de Formule 1 des États-Unis et du Mexique l'an prochain.

"Après l'impressionnant succès de la première saison de W Series en 2019, notre décision de ne pas organiser d'épreuves jusqu'en 2021 ne doit pas être prise à la légère", a expliqué Catherine Bond Muir, qui gère le championnat. "Cependant, nous travaillons déjà sur un nouveau calendrier enthousiasmant pour 2021. Nous sommes ravis de confirmer que des courses de W Series seront au programme de plusieurs Grands Prix de F1 l'an prochain, dont les Grands Prix des États-Unis et du Mexique 2021."

La saison dernière a été remportée par Jamie Chadwick, pilote de développement Williams F1. La Britannique a décidé de rester engagée pour une deuxième saison consécutive, afin de défendre son titre. Les 12 premières du classement 2019 ont eu l'opportunité de revenir pour une deuxième saison, et elles ont toute accepté l'offre. Il n'est pas encore certain que ces places soient toujours réservées pour 2021, ou s'il y aura un nouveau processus de sélection.