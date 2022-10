La saison 2022 de W Series va s'arrêter là

Le championnat W Series ne se rendra ni à Austin, ni à Mexico. Il était clair depuis une dizaine de jours que cette compétition 100% féminine était en grande difficulté financière, après les révélations faites par le Telegraph de dettes atteignant 7,5 M£, soit environ 8,5 M€.

PDG de W Series, Catherine Bond Muir a fait savoir qu'un soutien financier n'avait pas respecté ses engagements contractuels, d'où la situation précaire actuelle. Il a manifestement été trop compliqué de trouver le budget pour financer les meetings américain et mexicain, dans ce championnat de type F3 où les pilotes ne versent pas un centime pour courir et reçoivent même des primes de fin de saison en fonction de leurs résultats ; la cagnotte entière est de 1,5 M$, dont 500 000 $ pour la championne.

"Nous avons reçu des offres d'un certain nombre de gens, mais le problème est que faire rentrer l'argent ne se fait pas par magie, il y a des vérifications qui doivent être menées par les gens", explique Bond Muir. "Jusqu'au week-end dernier, nous estimions qu'il existait une possibilité pour nous d'aller à Austin, et nous avons simplement dû renoncer, car il y a des dates butoirs pour les paiements et des choses qui doivent être faites. Nous aurions pu continuer d'attendre deux semaines mais avons dû prendre une décision pragmatique aujourd'hui."

Cependant, Bond Muir maintient l'objectif de poursuivre la compétition lors de la saison 2023 : "Quant à l'avenir, le grand message à faire passer est que je suis extrêmement confiante quant à la présence de W Series l'an prochain."

Sans que les pilotes n'aient à financer leur baquet, hypothèse manifestement émise par les intéressées lorsqu'elles ont appris la nouvelle ? "Je pense qu'elles sont inquiètes au sujet de la structure du business à l'avenir et à l'éventualité qu'on leur demande d'apporter de l'argent l'an prochain. J'ai répondu qu'en ce qui nous concernait actuellement, nous voulions maintenir l'ADN de W Series et nous allions le faire, nous avons l'intention de continuer à financer tous les frais des pilotes. Nous avons toujours dit que notre but était de trouver les pilotes les plus rapides, pas les plus riches."

Chadwick triple championne

Jamie Chadwick (Jenner Racing)

En conséquence de cette campagne interrompue prématurément, Jamie Chadwick est couronnée pour la troisième fois après 2019 et 2021, avec un niveau de domination inédit : la protégée de Williams a remporté cinq des sept courses déjà disputées.

Ses rivales ont au moins 50 points de retard, et ce sont Beitske Visser et Alice Powell qui complètent le podium final, à savoir les deux seules autres pilotes à être montées sur la plus haute marche en course cette année. La hiérarchie ne change finalement pas beaucoup, puisque Visser était déjà deuxième en 2019 tandis que Powell faisait également partie du top 3 lors des deux autres saisons.

Pour sa première saison complète, la jeune Abbi Pulling a confirmé les espoirs placés en elle avec la quatrième place et 100% d'arrivées dans les points. La victoire a toutefois échappé à la pilote affiliée Alpine. Suivent Belén García et Marta García, qui n'ont pas de lien de parenté, ainsi que Nerea Martí, Emma Kimiläinen, Jessica Hawkins et Fabienne Wohlwend. Juju Noda, qui était très attendue mais dont on n'avait jamais pu évaluer le potentiel avec quelque certitude que ce soit, n'a inscrit que deux petites unités au Hungaroring et se classe 14e au général.

Quant à savoir si toutes ces pilotes recevront leurs primes 2022, le son de cloche est positif mais rien n'est assuré. "Actuellement, je m'attends à ce qu'elles soient versées. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais dans ma situation actuelle, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas", conclut Bond Muir.

Propos recueillis par Luke Smith