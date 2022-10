En manque d'argent, W Series pourrait suspendre sa saison 2022

La saison 2022 de W Series est en passe de se conclure plus tôt que prévu : le championnat de monoplaces réservé aux femmes est actuellement confronté à d'importants problèmes de trésorerie après qu'un accord majeur avec un investisseur américain n'a pas abouti.

Catherine Bond Muir, PDG de W Series, est désormais en pourparlers avec de nouvelles parties pour s'assurer que les dix manches prévues cette saison aient bien lieu. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, les deux dernières courses de la saison, à Austin et à Mexico, risquent d'être annulées, assombrissant par la même occasion l'avenir du championnat.

S'exprimant à Singapour, où le W Series se produit ce week-end en support du Grand Prix de Formule 1, Bond Muir espère qu'un accord sera mis en place à temps, mais reconnaît qu'il n'y a aucune garantie. Puisque les monoplaces doivent être ensuite expédiées en Amérique du Nord, le temps est compté.

"Nous sommes en train de parler à un grand nombre de personnes pour avoir plus d'argent, ce qui explique pourquoi je ne dors pas beaucoup", commente-t-elle. "Je suis raisonnablement confiante que cela se fera. J'espère que les dernières courses auront lieu. Nous devrons prendre une décision la semaine prochaine."

Le W Series au Hungaroring, plus tôt dans l'année.

Puisque les problèmes financiers du championnat ont été causés par un investisseur n'ayant pas honoré un contrat signé, Bond Muir explique que l'affaire serait probablement réglée au tribunal. Mais pour l'heure, l'objectif de W Series est de trouver de nouveaux investisseurs. Si les dernières actualités ne lui font pas une bonne publicité, Bond Muir assure que la situation de son championnat suscite un certain intérêt.

"L'argent qui était contractuellement prévu n'est pas arrivé", explique-t-elle. "C'est pour ça que ça devient un peu stressant. Ces choses-là ont tendance à ressembler à une catastrophe au ralenti : un jour, on est censé recevoir de l'argent, il n'arrive pas, on lui court après un peu, et puis on s'assoie en face [des investisseurs] pour leur dire : 'Où est l'argent ?'"

"Le bon côté des choses, c'est que les gens sont sortis du bois. Tout le monde s'est rendu compte que nous recherchions des fonds d'une certaine manière. Nous avions des conseillers basés aux États-Unis et nous cherchions principalement [des fonds] aux États-Unis. Il est donc indéniable que, même si cette expérience n'est ni joyeuse ni formidable, elle nous a en fait beaucoup aidés."

Et la PDG de la discipline ne compte pas baisser les bras, car il ne s'agit pas de la première fois qu'elle est confrontée à des problèmes d'argent : "J'ai failli abandonner deux fois parce que j'ai travaillé si dur pour essayer de réunir l'argent et je ne pensais pas que cela allait se faire. C'est mon mari qui m'a poussée à continuer. Je n'ai jamais abandonné auparavant et je ne suis pas prête à le faire maintenant. Regardez ce que nous avons fait, regardez tout ce que nous avons accompli."

"Il y a 18 pilotes, je ressens une énorme responsabilité envers elles et une responsabilité égale envers l'incroyable équipe que nous avons. J'ai parlé aux pilotes il y a deux jours, c'était un peu comme un cri de détresse. Elles m'ont soutenu à 100%, tout le monde était très touché. Ça signifie tellement pour tout le monde et j'ai reçu des messages de soutien incroyables de leur part."