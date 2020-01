Les W Series arrivent en lever de rideau de la F1

Pour sa deuxième année d'existence, le championnat 100% féminin W Series va gagner en visibilité puisque les deux dernières manches de la saison auront lieu en lever de rideau de la Formule 1. L'accord entre les deux disciplines a été officialisé ce jeudi. Composé de huit rendez-vous au cours de l'année à venir, le championnat W Series s'intégrera aux week-ends des Grands Prix des États-Unis et du Mexique, à la fin du mois d'octobre. La course aura à chaque fois lieu le samedi.

"Nous sommes ravis d'accueillir les W Series sur deux Grands Prix spectaculaires du Championnat du monde de Formule 1 2020, à Austin et Mexico", annonce Ross Brawn, directeur général de la F1. "En seulement un an, les W Series ont significativement contribué à augmenter l'intérêt pour la diversité et l'intégration en sports mécaniques. Nous sommes convaincus que notre sport doit offrir des opportunités équitables aux hommes et aux femmes pour concourir ensemble. Pour le public nombreux qui assiste habituellement aux Grands Prix à Austin et au Mexique, la possibilité de voir des pilotes féminines talentueuses améliorera clairement la conscience de l'importance qu'ont la diversité et l'intégration en sports mécaniques."

Formule monotype qui met aux prises des pilotes à bord de monoplaces de F3, les W Series ont sacré en 2019 Jamie Chadwick, qui défendra son titre en 2020. La jeune femme vient également d'être confirmée dans son rôle de pilote de développement et de simulateur chez Williams.

"Ces deux nouvelles courses feront suite à six autres en soutien du DTM, ce qui constitue un championnat très varié, extrêmement passionnant et réellement international à travers huit pays", souligne Catherine Bond Muir, directrice du championnat W Series. "Je suis particulièrement heureuse de voir les W Series évoluer hors d'Europe, et les États-Unis et le Mexique sont évidemment tous les deux importants."

W Series - Calendrier 2020