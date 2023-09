Toyota vient à bout de Porsche et s'offre le titre à Fuji

Malgré un début de course compliqué, Toyota a fait main basse sur les 6 Heures de Fuji en signant un doublé, synonyme de titre mondial des constructeurs avant même la dernière manche prévue à Bahreïn. L'équipage Conway-Kobayashi-López sur la #7 s'est imposé, signant la neuvième victoire de la marque à Fuji en WEC en dix tentatives, et profitant notamment des soucis rencontrés dans la dernière heure par la voiture sœur, qui a tout de même résisté à Porsche pour préserver sa deuxième place.

Car le constructeur allemand a, cette fois, représenté la plus sérieuse menace face à Toyota, démontrant de nets progrès. D'ailleurs, au départ, les deux prototypes LMDh ont pris le meilleur envol, avec une belle cacophonie qui a emmené beaucoup de monde à l'extérieur du premier virage. La Porsche #6 s'est ensuite battue aussi longtemps que possible pour la victoire, tenant les commandes de la course pendant quatre heures, pendant que les Toyota ont dû se débarrasser des Ferrari avant de revenir dans le match.

Sur les longs relais, avec une gestion pneumatique et une stratégie maîtrisées, le clan japonais a su faire la différence attendue à domicile. Surtout face à la seule Porsche capable de la concurrencer, puisque la #5 a vécu un début d'épreuve cauchemardesque avant d'écoper d'une grosse pénalité pour non respect de la procédure lors de la neutralisation par la voiture de sécurité survenue peu après le départ.

On a d'abord cru que la #8 s'imposerait tant le rythme de Ryo Hirakawa a impressionné après la m-course, au point de pousser Toyota à inverser les positions pour que le Japonais puisse passer à l'attaque sur la Porsche de Kévin Estre. La situation s'est toutefois inversée par la suite, quand il a fallu gérer des soucis techniques sur la #8, laissant définitivement le champ libre à la #7.

Les Ferrari, en retrait ce week-end et qui s'attendaient à une course difficile, ont pris la quatrième et la cinquième place devant la première Porsche cliente, celle de Jota. Plus loin, Peugeot a un temps bataillé avec Cadillac avant de prendre le dessus sur l'équipe américaine, qui s'est fait une belle frayeur lorsque la roue avant gauche de la V-Series.R s'est fait la malle, entraînant par ailleurs une pénalité logique. Les deux lionnes terminent donc septième et huitième au sein d'un top 10 constitué uniquement d'hypercars.

En LMP2, le Team WRT s'est offert la victoire avec l'Oreca #41 de Kubica-Andrade-Deletraz, tandis qu'en LMGTE Am c'est Ferrari AF Corse qui a triomphé avec le trio Flohr-Castellacci-Rigon.

6H de Fuji