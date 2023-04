Toyota vainqueur à Portimão, Ferrari et Porsche sur le podium

La Toyota n°8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa a offert un récital pour s'imposer au terme des 6 Heures de Portimão. Une course qui a été menée tambour battant, sans la moindre neutralisation durant les cinq premières heures, et durant laquelle Toyota a tout de même connu des soucis, qui se sont néanmoins concentrés sur la voiture sœur.

Partie en pole position, la n°7 a cédé les commandes à la n°8, plus rapide, en fin de premier relais, avant que la GR010 Hybrid ne soit poussée dans son box pour un changement d'arbre de transmission. Celui-ci a été imposé par la direction de course via le drapeau noir et orange en raison d'un problème de capteur défaillant. Le trio formé par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López a ainsi perdu toute chance de bien figurer, avant de rencontrer un second problème un peu plus tard.

Seule en tête, la Toyota rescapée a d'abord ménagé son écart, autour de la trentaine de secondes, avant de le creuser à nouveau aux alentours de la mi-course. Une attaque bien inspirée car l'intervention de la voiture de sécurité, peu avant l'entrée dans la sixième heure, n'a ainsi pas été pénalisante car les leaders disposaient d'un tour d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Cette neutralisation a été provoquée par la sortie de piste de Jacques Villeneuve, victime d'une défaillance des freins avant assez spectaculaire au volant de la Vanwall.

Derrière l'intouchable Toyota, Ferrari a fait de son mieux, malgré un début de course marqué par un peu de rififi concernant les consignes d'équipe entre les deux voitures. La n°51 a toutefois souffert de problèmes de brake-by-wire pendant la majeure partie de l'après-midi, puis de freins avant en fin de course, laissant la n°50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen prendre le dessus. La deuxième place à l'arrivée est donc logiquement revenu aux trois hommes, qui s'offrent un second podium consécutif après celui décroché à Sebring le mois dernier.

Cinq constructeurs différents dans le top 5 !

Derrière eux, Porsche est venu se mêler à la lutte pour le podium avec la n°6 de Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. Il y a donc du mieux pour la 963 LMDh, même s'il a fallu effectuer un appoint de carburant dans les dix dernières minutes et si l'autre prototype allemand a subi des problèmes de direction assistée.

Au troisième échelon de la course, la bataille a parfois été belle à suivre entre Cadillac et la mieux placée des Peugeot, la n°94, pour finalement tourner à l'avantage du clan américain. Le Lion, lui, avait entamé l'épreuve en faisant partir la n°93 des stands après avoir remplacé la direction assistée avant même le départ, mais est entré dans le top 5 dans les dernières minutes en profitant de l'agonie de la Ferrari #51.

Premier podium en WEC pour la Porsche 963.

LIRE AUSSI : La Porsche 963 signe sa toute première victoire à Long Beach

Le classement final s'est donc dessiné avec cinq marques différentes aux cinq premières positions ! Quant à la Glickenhaus de Romain Dumas, Ryan Briscoe et Olivier Pla, elle a pris la huitième place à l'arrivée, sans jamais avoir pu se mêler à la bagarre devant. Elle devance la Toyota n°7, neuvième sous le drapeau à damier après son accumulation de soucis.

Dans une catégorie LMP2 particulièrement serrée, la fin de course a été riche en suspense après avoir été un peu plus relancée encore par l'intervention de sécurité. Après avoir assisté à des écarts infimes au cours des premières heures, mais aussi à des faits de course ayant entraîné des pénalités décisives, c'est finalement United Autosports qui a raflé la mise avec un doublé, au grand dam du Prema Racing qui a pourtant livré une belle course. Josh Pierson, Giedo van der Garde et Oliver Jarvis l'ont emporté, et ce malgré une radio défaillante qui leur a bien compliqué la tâche !

En LMGTE Am, où les passes d'armes n'ont pas manqué, tout s'est joué jusque dans les tout derniers instants, au terme d'un duel passionnant entre Corvette et la Ferrari n°83 de Richard Mille AF Corse. La victoire est tombée dans l'escarcelle de la Corvette confiée à Ben Keating, Nicolás Varrone et Nick Catsburg, grâce à la résistance payante du pilote néerlandais.

6 Heures de Portimão