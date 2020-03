Les 6 Heures de Spa reportées à cause du COVID-19

Quelques jours après avoir annulé les 1000 Miles de Sebring, et face à l'évolution rapide de la crise mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus, les dirigeants du WEC ont pris la décision de reporter les 6 Heures de Spa-Francorchamps. L'épreuve devait avoir lieu du 23 au 25 avril en Belgique, faisant office de traditionnelle répétition générale avant les 24 Heures du Mans.

Le choix du report a été acté après les discussions menées entre le promoteur du championnat, ses partenaires locaux et le Royal Automobile Club de Belgique. Vendredi dernier, le circuit de Spa avait annoncé la suspension de ses activités jusqu'au 3 avril au moins. Les parties prenantes travaillent désormais conjointement afin d'envisager une nouvelle date dans le calendrier 2020.

"Cette décision est la seule option responsable à ce stade", annonce Gérard Neveu, directeur général du FIA WEC. "La santé et le bien-être de nos concurrents, de nos fans et des membres de notre paddock doit rester notre priorité. Nous travaillons sur une nouvelle date pour les TOTAL 6 Heures de Spa-Francorchamps, et nous communiquerons à ce sujet dès que possible."

Les organisateurs précisent au public que tous les billets déjà achetés resteront valables pour l'épreuve une fois reportée, mais qu'il serait également possible pour elles de se faire rembourser.

Ce report vient s'ajouter à une liste désormais très longue qui perturbe la totalité des calendriers en sports mécaniques. Motorsport.com tient un point complet sur la situation ici.