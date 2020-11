Conway, Kobayashi et López décrochent le titre mondial à Bahreïn

Sans suspense, mais sans l'avoir volé ! Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López sont Champions du monde, après s'être imposés avec autorité lors des 8 Heures de Bahreïn. Les trois hommes avaient toutes les cartes en main, encore fallait-il concrétiser pour décrocher enfin les lauriers après lesquels ils couraient depuis plusieurs années. Sur la Toyota #8, deux des tenants du titre (Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, désormais associés à Brendon Hartley depuis le départ de Fernando Alonso) ont tenté de résister, en vain.

Partie en pole position, la Toyota #7 a fait main basse sur cette course en s'échappant rapidement. Avec un handicap de performance à son avantage, à hauteur de 0"54 au tour, la différence était significative pour creuser rapidement l'écart. Il a toutefois fallu tout refaire à la mi-course, lorsque la voiture de sécurité est intervenue en raison de la présence de débris en piste, consécutifs à un accrochage entre la Ferrari #51 et une Porsche du GTE Am.

Lors des quatre heures suivantes, le trio Conway-Kobayashi-López s'est appliqué à reconstruire son avance afin de se mettre à l'abri, et ainsi ne jamais être inquiété, en dépit de la totale liberté stratégique laissée aux deux TS050 Hybrid. Avec ce succès, les trois hommes peuvent mettre de côté leur déception des dernières 24 Heures du Mans et savourer un titre mondial qui était promis aux vainqueurs du jour, compte tenu de la situation comptable et du barème appliqué sur le circuit de Sakhir. Le rideau est désormais tombé sur le LMP1, et l'on ne verra plus évoluer la TS050 Hybrid, tant couronnée de succès ces dernières années.

Le titre GTE Pro pour les pilotes Aston Martin

Si la lutte a logiquement manqué dans cette catégorie LMP1 réduite à deux unités pour ses adieux, la bagarre a animé les rangs des autres classes, comme à l'accoutumée. Et notamment en LMP2, où il a fallu attendre jusqu'au drapeau à damier pour connaître le dénouement malgré un plateau de seulement six voitures.

Les derniers tours ont accouché d'un duel incroyable entre Gabriel Aubry et António Félix da Costa, ce dernier parvenant à prendre temporairement l'avantage au terme d'une grosse passe d'armes dans le trafic. Mais c'est finalement le Jackie Chan DC Racing qui s'impose devant Jota et le Racing Team Nederland. Alpine prend la quatrième position, tandis que le titre revient aux pilotes de United Autosports, Filipe Albuquerque et Phil Hanson.

En GTE Pro, c'est Porsche qui a triomphé en s'octroyant même un doublé pour ses 911 RSR d'usine, la #92 devançant la #91. La Ferrari AF Corse #71 complète le podium, mais le titre mondial file dans la poche d'Aston Martin et de ses pilotes Marco Sørensen et Nicki Thiim. Enfin, la Porsche #56 s'est imposée dans la catégorie GTE Am.

8 Heures de Bahreïn