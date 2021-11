La Toyota #8 maintient le cap aux 8 Heures de Bahreïn

Brendon Hartley a fait en sorte que la Toyota #8 reste la plus rapide lors de la deuxième séance d'essais de la finale du Championnat du monde d'Endurance de la FIA à Bahreïn. Le double vainqueur des 24 Heures du Mans a réalisé un temps de 1'47"673 lors d'un relais de quatre tours au début de la séance de 90 minutes, battant la GR010 Hybrid #7 sœur de Kamui Kobayashi d'un peu plus d'une demi-seconde.

Le temps le plus rapide de Hartley est huit dixièmes plus vite que le tour avec lequel il a dominé les EL1 jeudi soir, mais il est loin de son temps de la pole des 6 Heures de Bahreïn la semaine dernière. Les deux équipages Toyota sont séparés de 15 points avant la course, avec Kobayashi, José María López et Mike Conway prêts à défendre leur titre 2019/20 dans la voiture #7.

Signatech Alpine a de nouveau été dans l'incapacité de défier le constructeur japonais sur un seul tour, avec Matthieu Vaxiviere qui a réalisé un meilleur temps de 1'49"056 dans l'unique A480-Gibson de l'équipe.

L'ex-pilote de Formule 1 Giedo van der Garde a donné le ton dans la catégorie LMP2, bouclant un tour du Bahrain International Circuit en 1'50"513 sur l'Oreca #29 de Racing Team Nederland. Filipe Albuquerque n'est qu'à 0"046 au volant de la #22 d'United Autosports, tandis que l'équipe WRT, leader du classement, complète le trio de tête avec Ferdinand Habsburg au volant de son Oreca #31.

Les deux voitures de JOTA ont terminé loin du rythme en EL2, alors qu'elles se concentraient sur les performances en course, Stoffel Vandoorne étant le meilleur représentant de l'équipe avec la huitième place sur la voiture #28.

Ferrari a dominé la catégorie GTE Pro pour la première fois sur les deux manches de Bahreïn, Daniel Serra ayant réalisé le meilleur temps sur la 488 GTE #52. Le tour du Brésilien en 1'57"509 lui permet de devancer de quatre dixièmes Frédéric Makowiecki sur la meilleure des Porsche, bien que les deux 911 RSR-19 n'aient pas tourné au même rythme que lors des premiers essais jeudi. Kevin Estre était troisième sur la Porsche #92.

Porsche a cependant bénéficié d'un avantage sur Ferrari dans les rangs du GTE Am, avec le pilote d'usine Matt Campbell en tête des temps sur la voiture #77 Dempsey-Proton.

La séance a été interrompue par un seul Full Course Yellow, causé par Satoshi Hoshino qui s'est arrêté entre les virages 2 et 3 dans l'Aston Martin Vantage GTE #777 de D'station.

