L'ACO et l'IMSA annoncent une convergence du règlement prototype

Le but de cet accord est de permettre aux constructeurs de pouvoir disputer les grandes épreuves de l'Endurance mondiale avec une même voiture. L'ACO et l'IMSA ont jeté les bases d'un "règlement commun" afin de régir une nouvelle catégorie appelée "LMDh". "L’objectif est que dès septembre 2021 en FIA WEC [et] dès janvier 2022 en WeatherTech Championship, les constructeurs puissent s'engager en catégorie reine, et disputer ces deux championnats références de l’Endurance avec ce nouveau modèle de voiture", explique ainsi le communiqué publié.

La convergence se traduit par la reprise d'éléments issus des réglementations Le Mans Hypercar de l'ACO et DPi 2.0 de l'IMSA. Ainsi, la base sera un châssis commun, s'inspirant du Le Mans Hypercar et du LMP2, qui sera construit par un des manufacturiers actuels du LMP2 (Dallara, Ligier, Multimatic et Oreca). Ce châssis sera servira également pour la nouvelle génération de LMP2.

En sus, la voiture disposera d'un système hybride commun (type KERS) sur l'essieu arrière. Le design de la voiture pourra être modifié et développé pour une meilleure identification du constructeur qui la motorisera. "Les caractéristiques techniques de la voiture seront dévoilées plus en détails, en mars prochain, lors du SuperSebring, à l’occasion d’une présentation commune des équipes techniques ACO et IMSA", annonce le communiqué.

Le communiqué s'achève en précisant : "LMDh et Le Mans Hypercar constitueront la catégorie reine de l’Endurance. Une balance de performance assurera une compétition équitable."

Pierre Fillon, président de l’ACO, a déclaré : "Cette annonce aujourd’hui est le point de départ, essentiel, d’une Endurance commune, portée par l’ACO et l’IMSA. Cette plateforme témoigne de la convergence atteinte par nos deux entités. C’est une formidable réussite pour l’Endurance. Un constructeur pourra bientôt s’engager dans la catégorie reine des deux championnats, FIA WEC et WeatherTech Championship. Cette vision sportive et marketing à long terme, c’est assez rare pour être souligné, offrira de nombreuses opportunités."

Le président de l'IMSA, Jim France, s'est également réjoui : "Lorsque mon père Bill France a organisé la première course d'Endurance Daytona Continental ici, au Daytona International Speedway, en 1962, il voulait déjà réunir les pilotes, les équipes et les constructeurs du monde entier. Portée par l'ACO et IMSA, avec le soutien des constructeurs, l'annonce de ce jour symbolise fièrement avec continuité la vision de mon père."

"Le grand vainqueur aujourd’hui est l’Endurance puisqu’une nouvelle opportunité est désormais offerte aux concurrents de courir au plus haut niveau de compétition, de part et d’autre de l’Atlantique, avec la même voiture", a pour sa part lancé Gérard Neveu, directeur général du WEC. "Les deux entités, ACO et IMSA, peuvent être félicitées pour leur vision et leur esprit d’équipe. Voir Le Mans Hypercars et LMDh s’aligner ensemble au Mans, ou à Daytona sera une perspective incroyablement excitante pour tous les fans de l’Endurance à travers le monde."