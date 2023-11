L'Alpine A424 un peu courte pour sa première simulation d'endurance

Alors que l'Alpine A424 fera son arrivée en Championnat du monde d'Endurance l'année prochaine, les préparatifs se poursuivent du côté de la marque française qui a réalisé en Espagne, plus précisément sur le circuit de MotorLand Aragón, sa quatrième séance d'essais et la première au format Endurance.

L'objectif de ce roulage était d'atteindre la barre des 5400 km parcourus en 30 heures. Ce but, "ambitieux pour une première" souligne la marque, n'a pas été atteint puisque si l'Alpine est bien allée au bout de ces 30 heures, elle avait tout juste dépassé les 5000 km, avec un total de 5027 km engrangés. Dans le détail, les huit premières heures de roulage se sont passées sans souci majeur hormis une crevaison, avant que des problèmes de turbo, de fuite d'huile et d'eau et enfin une défaillance électrique ne viennent entraver l'exercice.