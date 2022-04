Alpine bat Glickenhaus pour la pole à Sebring

C'est Nicolas Lapierre qui a établi le temps de référence à bord de l'Alpine A480 #36, le Français a réalisé un chrono de 1'47"407 pour prendre la première pole de la marque française depuis la manche de Portimão l'année dernière. Son temps était 1,3 seconde plus rapide que la meilleure tentative de son compatriote Olivier Pla, 1'48"741, à bord de la Glickenhaus 007 #708, deuxième.

Nicklas Nielsen a réalisé un temps sensationnel de 1'49"014 au volant de l'Oreca 07 AF Corse (Pro/Am) pour décrocher la pole position LMP2 et la troisième place au classement général. C'était suffisant pour devancer la plus rapide des deux Toyota GR010 Hybrid, la #8 de Brendon Hartley, d'un peu moins de deux dixièmes.

La Toyota #7 se traîne en septième position au classement général, derrière deux autres LMP2, les deux United Autosports. Le meilleur effort de José María López à bord de la #7 a été de 1'49"581, ce qui le place derrière la #22 de Filipe Albuquerque et la #23 de Paul di Resta.

Quatrième en LMP2 et huitième au général, la meilleure des WRT pilotée par René Rast, suivie de la voiture sœur Realteam by WRT de Ferdinand Habsburg et de la Prema Oreca de Robert Kubica. Dane Cameron a réalisé le neuvième temps de la catégorie à bord de l'Oreca Penske, plaçant l'équipe américaine en 13e position sur la grille pour ses débuts en WEC.

La séance de 10 minutes consacrée aux Hypercar/LMP2 s'est terminée prématurément suite à une sortie de piste de Fabio Scherer, qui remplace Alex Brundle (positif au COVID) dans l'équipe LMP2 d'Inter Europol Compétition.

GTE : Porsche monopolise la première ligne locks out front row

Dans la catégorie GTE Pro, les deux 911 RSR-19 d'usine de Porsche se sont emparées des deux premières places, la #92 de Michael Christensen et Kévin Estre décrochant la pole. Christensen a attendu la toute fin de la séance de 10 minutes pour réaliser son meilleur temps en 1'57"233 et devancer son homologue de la Porsche #91, Gianmaria Bruni, de 0"150.

La Corvette C8.R pilotée par Nick Tandy est la meilleure des autres, à 0"463 du temps de référence. Les Ferrari 488 GTE Evo du team AF Corse complètent le classement de la catégorie, avec James Calado (#51) et le nouveau venu Antonio Fuoco (#52) qui réalisent des temps plus lents que l'Aston Martin Vantage TF Sport de la catégorie GTE Am.

Ben Keating a réalisé un meilleur temps de 1'59"204 pour s'emparer de la pole Am, avec plus d'une seconde d'avance sur Paul Dalla Lana dans la voiture de NorthWest AMR. Le troisième temps est celui de Brendan Iribe sur la Porsche Project 1 #56. La #46 de Project 1 a provoqué une brève période de drapeau rouge en raison d'une sortie de piste de Nicolas Leutwiler.