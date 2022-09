Alpine demande "une BoP normale" pour rivaliser avec Toyota

Avant même que ne soit donné le coup d'envoi des 6 Heures de Fuji, avant-dernière épreuve de la saison 2022 du Championnat du monde d'Endurance, Toyota et Peugeot peuvent être considérés comme les vainqueurs du week-end : en marge de la course, les organisateurs ont apporté des modifications à la Balance de Performance (BoP) et celle-ci a nettement bénéficié aux deux constructeurs, au détriment d'Alpine.

Ainsi, les GR010 et 9X8 ont toutes deux perdu 18 kg sur la balance tandis que le moteur Gibson de l'Alpine A480, qui a remporté les 6 Heures de Monza au mois de juillet, a perdu 29 kW de puissance (environ 39 ch). La puissance maximale de l'Alpine #36 à Fuji a donc été fixée à 399 kW (535 ch), soit son plus bas niveau depuis le début de la saison.

André Negrão, l'un des trois occupants de l'ancienne LMP1, a fait part de sa frustration après les deux premières séances d'essais libres, au cours desquelles les Toyota ont signé les meilleurs temps. Selon le Portugais, la victoire est hors d'atteinte en raison de l'écart de puissance, et Peugeot pourrait les concurrencer pour le podium.

"Nous savions depuis notre victoire à Monza que la BoP allait changer et que ce serait beaucoup plus difficile pour nous", a-t-il confié à Motorsport.com. "Nous essayons de rester aussi proches que possible de Toyota pour garder la lutte ouverte jusqu'à Bahreïn, c'est la mission principale. Mais maintenant, nous avons aussi Peugeot [à gérer], ce sera difficile de les suivre."

"[Une réduction de] 40 ch, c'est beaucoup. Il y a une longue ligne droite [à Fuji], donc nous perdu du temps ici, et aussi le secteur 2 est plutôt rapide, donc c'est assez difficile. C'est une course de six heures, beaucoup de choses peuvent arriver, mais si c'est une course normale et que rien n'arrive [aux Toyota], le mieux que nous puissions espérer est la troisième place. Maintenant, nous avons Peugeot, qui peut aussi nous prendre des points."

La Toyota GR010 #8 a été "flashée" à 320 km/h en EL2

Avec une victoire à Sebring, en ouverture du championnat, un podium à Spa-Francorchamps et un nouveau succès à Monza, l'équipage composé de Negrão, Matthieu Vaxiviere et Nicolas Lapierre occupe la tête du classement général, avec dix points d'avance sur la Toyota #8 et trente sur la Toyota #7.

Une victoire de la GR010 #8 à Fuji, qui pourrait être facilitée par l'application de consignes d'équipe, et une troisième place d'Alpine remettraient les compteurs à zéro puisque les deux voitures seraient alors à égalité de points pour la dernière épreuve de la saison, les 8 Heures de Bahreïn. Pour Negrão, rien n'est encore perdu, d'autant plus que 38 points seront à prendre à Sakhir compte tenu de la longueur de la course, toutefois il est impératif que la BoP soit revue pour que l'A480 puisse rivaliser.

"C'est à la FIA et à l'ACO de décider s'ils veulent voir un vrai combat", a-t-il assuré. "Ils doivent nous donner une BoP 'normale'. Nous ne pouvons pas nous battre si nous avons 40 ch de moins que Toyota. Ici, au Japon, sur le circuit de Toyota, nous nous y attendions. Mais 40 ch, c'est beaucoup. Si l'on regarde les vitesses de pointe, [les Toyota] roulent à 321, 322 [km/h] et nous à 300 [km/h]. Donc nous avons perdu 20 km/h."

"C'est impossible de les dépasser, et ils sont meilleurs dans le trafic aussi. Mais si nous arrivons à Bahreïn à égalité de points, alors je pense que nous pouvons encore gagner le championnat. C'est 38 points [pour une victoire], c'est huit heures, mais nous devons faire une bonne course ici [à Fuji] pour nous assurer que nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel."

Propos recueillis par Jamie Klein