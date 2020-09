Alpine confirme son engagement en LMP1

Alpine a confirmé ce lundi matin son engagement dans la catégorie LMP1 du FIA WEC pour la saison 2021. L'équipe sera toujours gérée par Signatech en Endurance, et grimpe donc d'un échelon après plusieurs saisons couronnées de succès dans les rangs du LMP2. Dans une saison qui sera celle de la transition, avec l'arrivée de la réglementation Le Mans Hypercar, la marque française fait le choix de saisir une opportunité, puisque les prototypes LMP1 seront encore acceptés pour courir aux côtés des nouvelles autos. Dans l'élite de l'Endurance, Alpine rejoint ainsi Toyota, Glickenhaus et ByKolles, qui préparent tous une hypercar.

Il est prévu qu'une BoP permette d'équilibrer les performances entre les différentes machines engagées, ce qui a également convaincu la marque française. Décrivant ce défi comme celui de "David contre Goliath", Alpine se lance avec des ambitions et avec l'espoir de pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire. Cette annonce intervient dans la continuité de celle faite il y a dix jours par le Groupe Renault avec le changement de nom de son écurie F1, qui deviendra Alpine.

Concernant la machine, Alpine va continuer à travailler avec Oreca et disposera d'un châssis R-13, que le constructeur français a conçu pour Rebellion ces dernières années. L'écurie suisse quittant la compétition automobile, cela va permettre à ce châssis d'écrire encore quelques belles pages en piste. Le moteur sera le bloc Gibson, ce qui permet à Alpine de se lancer avec un package connu, sans toutefois s'interdire d'y apporter des évolutions au fil des roulages en travaillant main dans la main avec Oreca.

Le premier roulage est espéré pour l'automne, tandis que la réflexion se poursuit en ce qui concerne les pilotes. Le sujet est ouvert et Alpine devrait annoncer l'identité de ceux-ci d'ici la fin de l'année 2020.

"L’histoire d’Alpine est faite de défis", rappelle Philippe Sinault, directeur de Signatech. "Rares étaient ceux qui croyaient en nous dès 2013, mais nous avons fait nos preuves pas à pas pour démontrer que nous étions capables d’évoluer au plus haut niveau. Aujourd’hui, ce nouveau challenge s’inscrit dans la même veine grâce à l’ouverture d’une fenêtre de tir unique. Nous serons les nouveaux venus dans la catégorie reine et nous comptons bien rendre la vie difficile à nos adversaires."

"La confiance que nous accorde Alpine dans ce projet est une immense source de fierté pour nos équipes et nos partenaires ayant rejoint cette aventure à ses prémices. Nous abordons ce programme avec l’envie de bien figurer tout en ayant les moyens d’œuvrer de manière extrêmement qualitative dans le contexte de la saison 2021. C’est un défi exaltant et incroyablement motivant sur le plan sportif et nous tenons à être à la hauteur pour qu’Alpine entre encore plus dans l’histoire du sport automobile français et mondial."

Le programme annoncé par Alpine concerne à ce jour uniquement 2021 et avec une seule voiture, mais la marque sera attentive à l'évolution de la réglementation et des opportunités en Endurance. En attendant, Alpine va disputer une dernière fois les 24 Heures du Mans dans la catégorie LMP2 ce week-end, et clôturer la saison 2019-2020 du WEC à Bahreïn en novembre.